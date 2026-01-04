藍中市長協調日 2陣營不同調

國民黨台中市長提名出現「姐弟之爭」，黨中央16日將邀立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣協調。江4日受訪指出，尚未收到正式通知，不知道這件事；楊則表示，有收到告知；民進黨提名的立委何欣純認為，這是國民黨家務事，她會照自己步調前進，爭取市民認同。

隨著藍軍提名近期可望明朗化，台中市長選情逐漸加溫，新的一年到來，楊瓊瓔、江啟臣、何欣純各自馬不停蹄拜票。楊昨直搗何欣純本命區，先到大里與市民拔蘿蔔，接著前往霧峰菜市場、太平中山市場掃街，她強調，爭取提名台中市長，不只是個人政治規畫，而是希望整合自己在中央與地方累積經驗，為台中擘畫更穩健發展方向。

廣告 廣告

江啟臣昨則前往大坑步道健行，以「一啟爬山、一馬當先」為號召，鼓勵市民透過運動強健體魄，並期盼在新的一年，台中的建設與觀光發展，都要有「一馬當先」的氣勢與決心。針對黨中央安排16日北上協調，江表示，「這事我不知道，沒有收到正式的通知」。楊說，「自己有被告知，這個不可能有文通知」。

何欣純昨起展開和綠營各區市議員合作舉辦的基層座談會，首場由市議員江肇國在西區昇平福德祠舉辦。她說，將持續透過座談會與多元活動跟市民互動，直接聽取民意，把大家的期待與建言，轉化為未來政見。

楊瓊瓔、江啟臣、何欣純除了隔空較勁外，3人經常在其他活動不期而遇。3日晚間在石岡土牛客家文化館登場的「客庄收冬戲」，楊、江、何再次同框，除了噓寒問暖及簡單互動外，其餘時間幾乎零交集，未來台中市長之爭，對藍綠而言，都將是一場硬仗。