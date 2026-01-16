藍中市長提名 江啟臣盼月底定案 楊瓊瓔願二次協調

立委吳宗憲（左）和宜蘭縣議長張勝德昨在黨中央進行縣長提名協調，達成二月底前採全民調決定提名的共識。（中央社）

記者王超群∕台北報導

國民黨十六日分別就台中市長與宜蘭縣長選戰召開提名協調會，台中市仍未達成共識，爭取提名的立法院副院長江啟臣盼黨中央於一月底前拍板人選；宜蘭縣長部分，達成以全民調作為提名依據且預定二月底前完成提名。

國民黨中央十六日下午邀集有意角逐台中市長人選進行協調，會議歷時約兩小時仍無具體結論。江啟臣會後表示，地方基層對人選遲未底定感到焦慮，盼黨中央加快腳步，並支持在一月底前完成提名，以利後續整合與選戰布局。

廣告 廣告

對於提名方式，江啟臣指出，無論徵召或初選，只要公平公正皆可接受，並尊重黨中央過往經驗與安排。立委楊瓊瓔則表示，會中充分交換意見，但對初選機制仍未取得共識，她強調程序須兼顧公平、公開與透明，並願意進行第二次協調，以維繫黨內團結。

相較之下，宜蘭縣長提名協調進展較為順利。國民黨中央邀立委吳宗憲與縣議會議長張勝德協調，雙方在會後共同表示，已同意以全民調作為產生人選的方式，並承諾不論結果如何，皆全力支持黨內提名人。

國民黨宜蘭縣黨部指出，相關民調將採內參方式進行，下週召開第二次協調會討論民調公司與執行細節，目標於二月底前正式提名。雙方亦認同，提名完成後將進一步與其他在野力量協調，凝聚最大戰力迎戰選舉。