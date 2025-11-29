藍中市長提名 盧：都是強棒

台中市長盧秀燕（中）與立法院副院長江啟臣（左二）、立委楊瓊瓔（右二）二十九日在購物節同框。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍、湯朝村∕綜合報導

下屆台中市長選舉，藍營人選外界看好立法院副院長江啟臣接棒，立委楊瓊瓔也宣布有意角逐。台中市長盧秀燕二十九日表示，國民黨人才濟濟，個個是強棒，爭取為市民服務都是好事。

嘉義市長黃敏惠出席國民黨市黨部黨慶活動時則表示，關於二０二六嘉義市長選舉的人選，嘉義市是民主聖地，就是不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民所需要及想要的人選。

下屆台中市長選舉，外界看好江啟臣接棒，楊瓊瓔日前也宣布有意代表國民黨參選。盧秀燕說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，每一位想要爭取為市民服務都是好事，恭喜加油。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，江啟臣也是黨內人才，「姐弟一起登山，一起努力」有共同的目標，讓台中好上加好、繼續前進、繼續幸福。

江啟臣則強調，對市民來說，目前自己能夠把服務做得更好，市民過得好、台中才會好，這是他的使命，也是身為民代的義務與責任。自己從政務官回鄉參選，就是服務自己的故鄉，這是初衷也是榮譽，他會繼續做下去。