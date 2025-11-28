藍中市長選舉兩強相爭！鄭麗文被問這事尬笑

▲國民黨主席鄭麗文當選後，首度在台中公開露面，合照時楊瓊瓔和江啟臣妻子劉姿伶各據一方。（圖／讀者提供，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 下屆台中市長選舉，綠營定調由立委何欣純出馬，藍營則陷入江啟臣與楊瓊瓔之爭。黨主席鄭麗文當選後，今天第一次在台中公開露面，楊瓊瓔全程跟緊緊，分身乏術的江啟臣請妻子劉姿伶代表出席。鄭麗文被問及台中市長提名的具體時點，半開玩笑說「我好像還不知道耶！」強調提名作業將分階段進行，程序完成後，黨中央自會對外說明。

國民黨2026選舉提名布局緊鑼密鼓進行，地方政治圈高度關注台中市長選舉，何時定調母雞是誰？國民黨主席鄭麗文今（28）日參拜台中清水紫雲巖前，先與海線黨員、里長座談，兩側分坐地主台中市議長張清照、前議長張清堂兄弟，立委楊瓊瓔、江啟臣妻子劉姿伶則各據一方。劉姿伶致詞時強調，江啟臣陪同台中市長盧秀燕參加和平專案，兩地距離遙遠趕不過來。

事實上清水並非兩位藍委選區，現場隱隱飄出選舉硝煙味，參拜時楊瓊瓔緊黏鄭麗文，劉姿伶則在聯訪時卡位另一邊。媒體問鄭麗文，下屆台中市長選舉是否可能黨內初選？鄭麗文先是表示，前天中常會剛通過縣市長選舉提名特別辦法，將以現任優先，沒現任的縣市要看個別狀況，如果2位以上有高度意願，就會啟動相關程序。她指特別辦法中很清楚說明，將透過協調，不然就初選，藍白合內容也照辦法走，希望提供未來參選同志最有利的競選空間，以勝選為最高指導原則。

媒體接著追問，國民黨「6＋2」既已排定時程，鄭麗文此次南下台中，是否意味著市長提名作業將在年底明朗？鄭麗文半開玩笑說「我好像還不知道耶！媒體好像比我還熟悉」，再次強調提名作業由組發系統分階段進行，程序完成後，黨中央自會對外說明。

