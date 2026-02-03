藍中市長「姐弟之爭」！ 江啟臣：要方向非內耗

江啟臣（中）說，現在需要的是確定方向，而不是內耗猜忌。（圖／東森新聞）





國民黨台中市長提名，黨內都盼越快越好，卻傳出最快要等到3月底，黨中央才會以全民調協調出人選。楊瓊瓔則重申，自己一定會簽協調書，江啟臣說，現在需要的是確定方向，而不是內耗猜忌。只不過相關內容，要靜待黨中央說明。

立法院副院長江啟臣：「新年快樂恭喜。」

回到政治的起點豐原，立法院副院長江啟臣一早到市場發春聯，就遇到支持者熱情應援。

民眾：「台中市長江啟臣當選，江啟臣當選。」

但現階段藍營台中市長人選懸而未決，江啟臣簽了黨中央協議，楊瓊瓔說自己也會簽，依舊難以平息基層焦慮。

立法院副院長江啟臣：「最重要的是能夠底定人選，讓大家可以安心，讓所有的支持者，還有我們所有的黨員同志，還有要參選的候選人，大家也都能夠趕快就定位，我們需要的，是方向不是猜忌，我們需要的，是確定不是內耗。」

只盼黨中央能給明確指引，讓姐弟之爭順利迎來結局，傳出在3月底之前，藍營會以全民調協調出人選，但距離大選投票剩下不到10個月，與盧秀燕當初期盼越快越好，似乎有差距。

立法院副院長江啟臣：「關於提名協議的內容，應該由黨中央來說明。」

立委（國）楊瓊瓔：「現在就靜待黨中央，將方式程序時間，來告知給大家。」

同樣有待黨中央協調的還有新北，一度傳出2日晚間，李四川和劉和然會見面展開協調，結果副主席李乾龍說，沒有接獲通知，由地方黨部依照機制進行。

國民黨新北市黨部主委黃志雄：「方向就是希望在農曆年前，能夠確定本黨的人選，那年後才能夠啟動跟民眾黨的協商。」

新北市長侯友宜：「一切按照我們既有的步驟，一步一步穩定的往前走。」

要外界別太憂慮，只是優勢選區一再拖下去，反倒讓自家人相互猜忌。

