藍中市長「姐弟之爭」陷僵局 何欣純：不需要政治大戲

台中市 / 綜合報導

持續看到台中市長選戰，國民黨陷入提名僵局，立法院副院長江啟臣昨(3)日深夜，釋出一段影片，強調所謂的「姐弟之爭」不該是對立，而是接力，也認為對手立委楊瓊瓔是他相當敬重的前輩，對此，楊瓊瓔也發文呼應，表示地方最需要的不是內耗，未來願意跟江啟臣一起努力。

抱著蔥蒜手捧金馬雕飾，滿滿好彩頭做為起手式，爭取台中市長黨內提名的，立法院副院長江啟臣，一早到豐原果菜市場拜票。

立法院副院長江啟臣：「可能颳風下雨曬太陽，會讓攤商比較不便，所以我們幫它爭取了預算。」

廣告 廣告

直播跟網友互動，講到政績滔滔不絕，但眼下黨內提名喬不攏，基層焦慮也爆發，江啟臣在3日深夜發出影片，強調「姐弟之爭」，不是對立而是接力。

立法院副院長江啟臣：「瓊瓔姐她多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，我願意把競爭交給制度，把結果交給人民，把團結留給台中。」

瓊瓔姐她多年深耕地方對台中的付出無人能抹滅，我願意把競爭交給制度把結果交給人民把團結留給台中，然而隔了一個小時，同樣角逐黨內提名的，立委楊瓊瓔也迅速發文。

呼應江啟臣「接力」概念，更呼籲黨中央要用智慧處理，立委(國)楊瓊瓔：「我想我相信黨中央，一定有足夠的智慧跟制度，公平的制度，同時，在最合適的節奏上面，能夠來確認這段時間的不確定性。」

傳出黨中央協議，目標在3月底前全民調一決勝負，倒是已經獲得民進黨提名的，立委何欣純隔岸觀火。

民進黨台中市長參選人何欣純：「應該是理念之爭，政見之爭，而不是所謂的「姐弟之爭」這樣子的政治大戲，台中市，需要一個開大門，走大路的市長。」

「姐弟之爭」拚接班，綠營則在等變天契機。

原始連結







更多華視新聞報導

國民黨台中市長參選人 鄭麗文：16日協調

國民黨台中市長參選人難產 黨內估月底決定有難度

國民黨台中市長參選人未決 盧秀燕盼1月定案

