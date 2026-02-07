藍中市長3月底民調 盧:太晚

台中市長盧秀燕表示，選戰「兵貴神速」，三月底再辦民調太晚。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳∕台中報導

針對國民黨中央表示台中市長提名民調選在三月最後一週舉辦，台中市長盧秀燕七日受訪表示，選戰「兵貴神速」，她覺得三月底再辦民調太晚了。有意參選的立法院副院長江啟臣表示，他簽署的協議是三月底前執行民調，不公開調查日期，呼籲照協議內容進行。

國民黨六日宣布有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二人，挑定三家民調機構和檔期，擬於三月底前最後一週完成民調作業。

盧秀燕昨接受媒體聯訪時表示，國民黨是有制度的政黨，長期以來都有公平初選辦法，既然有兩名優秀的擬參選人，都同意採取全民調，「那不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦」。

盧秀燕強調，台中市是一個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，兩人都已經準備好，現在是二月初，如果三月底再來辦初選「覺得太晚了」。

江啟臣表示，看到黨中央發出的新聞訊息感到詫異，因為內容跟他所知有出入，在他簽署的協議是三月底前執行民意調查，不公開調查日期與機構等事項，他再次聲明並未參加任何第二次的協商，呼籲能完全照雙方所簽署的協議內容進行。

對於是否憂心民調日期公布會有外力介入，江啟臣說，簽名畫押的東西都是很慎重，民調是見仁見智，他在乎的是，一切應該依簽署的協議進行，不要讓外界有做文章的空間。

對此，另一位爭取提名的楊瓊瓔表示，她從一而終都說尊重黨中央的提名機制，到目前仍舊始終如一，她希望能讓基層放心，更重要的是制度清楚。