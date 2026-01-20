藍中市「姊弟鬩牆」楊瓊瓔選到底？他曝「背後有這人」！

論壇中心/綜合報導

藍營台中市長提名首度協調破局，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨，國民黨主席鄭麗文19日強調，若協調不成，將依黨內機制辦理初選。對此，楊瓊瓔強調，萬一協調不成，就回歸黨的機制。專欄作家吳崑玉質疑，楊瓊瓔會想選到底，是因為背後有「鄭麗文力挺」，而江啟臣是對岸不喜歡的人，所以鄭麗文才想把他弄掉。

吳崑玉《台灣向前行》節目中指出，楊瓊瓔跟江啟臣都是紅派，沒道理為了市長大位爭成這樣，而且讓位給江啟臣幾乎是國民黨的政壇共識，由此看出楊瓊瓔「背後一定有人挺」。民進黨台中市議員周永鴻也進一步指出，能處理國民黨台中市這局的只有二人，一個是黨主席鄭麗文，另一個就是台中最大的盧秀燕，所以除了楊跟江這兩個人，也要看盧、鄭誰要出手。

吳崑玉認為，在鄭麗文當黨主席後，楊瓊瓔就跳出來說要選到底，由此懷疑背後挺她人就是「鄭麗文」。吳崑玉進一步推論，鄭麗文想弄掉江啟臣，是因為對岸一直視「江為親美派」，是繼朱立倫之後的美方間諜，所以才想阻斷他的從政之路。

