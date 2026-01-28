藍中常委今將提案徵召李四川選新北 劉和然回應了

新北市副市長劉和然。 圖：林昀真/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨本週邀請有意參選新北市長的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川進行協調。然而，國民黨中常委、也是新北市議員林金結將在今（28）日中常會上提案，授權國民黨主席鄭麗文直接徵召李四川參選。對此，劉和然強調，地方黨部已訂出期程，不要打亂自己節奏，他也重申勝選、機制公平三大目標。

劉和然今日市政會議後接受媒體聯訪。針對林金結提案徵召李四川參選新北市長，劉和然表示，每一個億元都有表達意見和想法的權利，面對2026年這場選舉，如果國民黨沒有節奏，可能真的要擔心，不過他現在很清楚，地方黨部已經訂出期程和時間表，進行相關聯繫，所以他會尊重黨的立場跟機制，不要因為對手的節奏或別人的想法，把自己既定的節奏打亂。

廣告 廣告

他表示，這次新北市長選舉有三大目標，第一，年底勝選；第二，過程機制公平；第三，不管有多少人參與，最後一定要團結努力，往目標邁進。劉和然表示，既然已經進入遊戲規則，就要尊重黨的節奏。而地方黨部如何安排與聯繫，他已授權新北市工商策進會總幹事謝政達協助對口、接洽。

劉和然說，在地方黨部安排妥當後，就看第一次見面結果，包括宜蘭、新竹經過協調後，都有後續發展，而新北市到底會有怎樣的發展，他沒有預設任何的立場，目前尚未接獲市黨部邀約。

至於協調會是否邀請新北市長侯友宜參與？劉和然表示，尊重黨的機制，因為新北市有代表性的前輩非常多，協調機制採公開或不公開，每個縣市做法都不太一樣，如果黨中央有共同機制，但是又能因地制宜，符合當地特性來做，那麼就按照自己節奏順順的走，就能在預定的時間點做出決定。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍新北市長選舉何時見劉和然談整合？李四川：交由黨協調

新北市長藍營人選攤牌! 李四川、劉和然啟動協調 要在「這時限」前定案....