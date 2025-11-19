藍中常委何鷹鷺拍促統影片遭開鍘 民進黨團批雙標：不敢動鄭麗文

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



國民黨中常委何鷹鷺日前在抖音上傳影片，推崇中共領導人，並宣揚「早日統一」等言論，被黨內考紀會停止黨職處分。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（11/19）天質疑，國民黨主席鄭麗文也說過「我是中國人」，卻未被懲處，明顯是雙標。

對於何鷹鷺拍促統影片遭開鍘，鍾佳濱說，國民黨黨紀如何運用，這是國民黨內部事件，但是目前看起來，考紀會對高層與基層明顯採取不同標準，而且中常委嚴格來講不能算是基層，所以考紀會對黨主席鄭麗文的言行不敢干涉，卻對何鷹鷺殺雞儆猴，企圖順應主流民意處理，「恐怕就會落入人家說的雙標啦。」

另外，國民黨中央委員、黨代表黎子渝近日在社群上以漫畫《進擊的巨人》角色「車力巨人」嘲諷日本首相高市早苗外貌，鍾佳濱回應，這種不入水準的言論，只是彰顯發言者自己狹隘的性別意識、不尊重普世人權價值，對於他人的人格特質或外貌進行這樣的評論，是非常不禮貌。

至於黎子渝被揭露是國民黨前主席洪秀柱的乾女兒，鍾佳濱直言，「這就彰顯出，什麼樣的家庭教育，培養出什麼樣的道德水準。」

