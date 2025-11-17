藍中常委何鷹鷺穿「毛澤東衣」拍抖音 惹議後急刪影片

台北市 / 綜合報導

國民黨積極走親中路線，除了中常委何鷹鷺在抖音上發布身穿「毛澤東頭像」的衣服，喊話早日讓台灣回歸祖國懷抱；副主席蕭旭岑也在節目上重申，黨主席鄭麗文將堅守「一國兩區」原則。對此，民進黨立委痛批，藍營根本已經成為中共代言人。

國民黨中常委何鷹鷺說：「這是毛主席教導我們，「要為人民服務」。」身穿印有中共創黨主席毛澤東頭像的藍色條紋上衣，身為中國籍配偶的國民黨中常委何鷹鷺，抖音上大談兩岸敏感話題，國民黨中常委何鷹鷺說：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任。」

何鷹鷺的「祖國統一論」在社群上引發討論，隨後她就火速刪文，但就在鄭麗文上任後，國民黨兩位新任副主席，蕭旭岑和張榮恭，也分別在10月28日和11月14日先後前往中國會見國台辦主任宋濤，只是蕭旭岑回國後，再曝鄭麗文兩岸路線。

國民黨副主席蕭旭岑說：「馬總統跟鄭主席，都是依照國民黨的黨章政綱，中華民國憲法就是一中憲法，包含這個『一國兩區』這樣的規定，我們才能確保跟(中國)大陸有共同政治基礎。」

立委(民)賴瑞隆說：「一個最大的在野黨，卻如此地親共，甚至形同成為習近平的一個代言人，這會讓所有的人民都高度的緊繃。」對此國民黨發言人牛煦庭緩頰，蕭副主席已清楚敘明一中憲法的精神，我方觀點就是中華民國，這是台海現狀的一部分，也是兩岸共同的政治基礎，也重申透過兩岸對話來解決兩岸僵局，但隨著國民黨一次一次赴中，藍綠在兩岸路線上依然沒有共識。

