藍中常委何鷹鷺穿「毛澤東衣」拍抖音 惹議後急刪影片
台北市 / 綜合報導
國民黨積極走親中路線，除了中常委何鷹鷺在抖音上發布身穿「毛澤東頭像」的衣服，喊話早日讓台灣回歸祖國懷抱；副主席蕭旭岑也在節目上重申，黨主席鄭麗文將堅守「一國兩區」原則。對此，民進黨立委痛批，藍營根本已經成為中共代言人。
國民黨中常委何鷹鷺說：「這是毛主席教導我們，「要為人民服務」。」身穿印有中共創黨主席毛澤東頭像的藍色條紋上衣，身為中國籍配偶的國民黨中常委何鷹鷺，抖音上大談兩岸敏感話題，國民黨中常委何鷹鷺說：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任。」
何鷹鷺的「祖國統一論」在社群上引發討論，隨後她就火速刪文，但就在鄭麗文上任後，國民黨兩位新任副主席，蕭旭岑和張榮恭，也分別在10月28日和11月14日先後前往中國會見國台辦主任宋濤，只是蕭旭岑回國後，再曝鄭麗文兩岸路線。
國民黨副主席蕭旭岑說：「馬總統跟鄭主席，都是依照國民黨的黨章政綱，中華民國憲法就是一中憲法，包含這個『一國兩區』這樣的規定，我們才能確保跟(中國)大陸有共同政治基礎。」
立委(民)賴瑞隆說：「一個最大的在野黨，卻如此地親共，甚至形同成為習近平的一個代言人，這會讓所有的人民都高度的緊繃。」對此國民黨發言人牛煦庭緩頰，蕭副主席已清楚敘明一中憲法的精神，我方觀點就是中華民國，這是台海現狀的一部分，也是兩岸共同的政治基礎，也重申透過兩岸對話來解決兩岸僵局，但隨著國民黨一次一次赴中，藍綠在兩岸路線上依然沒有共識。
更多華視新聞報導
幫郭台銘連署涉賄 前國民黨中常委范成連判刑定讞
中日局勢升溫！賴清德籲中國「克制」 鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作
鄭麗文稱普丁不是獨裁者 林佳龍：暴露對民主無知
其他人也在看
藍中常委抖音拍片！「毛澤東」穿上身 揭重任：早日讓台灣回祖國懷抱
國民黨新任主席鄭麗文上台後，親中路線沒有要改，近期還跑去參加追悼共諜活動，引發討論。同黨的中常委何鷹鷺，近期在抖音高喊「我們都是中國人」，還說自己身負重任，就是早日讓台灣回到「祖國」懷抱。不過，值得注意的是，何鷹鷺相關影片已莫名消失，目前已無法實際點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
扯！藍中常委何鷹鷺「穿毛澤東」 抖音喊：肩負重任讓台灣早日回到祖國
國民黨主席鄭麗文「我們都是中國人」等親中言論引起爭議，日前她又出席白色恐怖追悼活動，但活動追思對象竟包括「共諜」吳石，也引發討論。然而，國民黨中常委、中配何鷹鷺（國民黨網站為：何鷹鹭）又被發現，近日在抖音上大談統一，還將毛澤東穿在身上，聲稱自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響
（中央社記者張淑伶上海17日電）中日關係緊張，有中國專家認為，當前不會演變成2012年全國性反日示威，因為官方煽動反日情緒但不願線下聚集出現失控。一些民眾則說，對反日、反美已經習慣了，官方表述不影響自己的判斷。中央社 ・ 18 小時前
長照悲歌 請賴清德總統特赦80歲老媽媽
(記者陳金寶台北報導)80歲劉姓老太太照顧癱瘓在床，重度身心障礙的兒子超過50年，2023年其確診新冠肺炎，身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案，一審判刑2年...自立晚報 ・ 5 小時前
強勢武力鎮壓學生抗議 孟加拉前總理遭判死刑
孟加拉前總理哈希娜（Sheikh Hasina）去（2024）年下令以強勢武力鎮壓學生抗議，最後演變成全面性的反政府示威，期間造成多達1400人死亡，孟加拉臨時政府經過幾個月的審判，今（17）日以違反人道罪等3項罪名，宣布哈希娜罪名成立，判處死刑。公視新聞網 ・ 9 小時前
鄭麗文積極會面外國使節 中常委何鷹鹭勤跑中國大談統一
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文上任後，爭議不斷，先是大喊我是中國人，再到祭拜共諜吳石，國民黨形象越來越紅統，具有中配身分的中常委何鷹鹭，近日甚至拍影片說要讓台灣早日回到祖國懷抱，黨內上下親中路線，昭然若揭，綠營就痛批，國民黨形同是習近平的代言人。民視 ・ 1 天前
中油遭控浮報預算 黃國昌：150億變343億 未審卻決標
中油觀塘三接外推工程，被檢舉浮報百億預算，有周刊爆料，握有的錄音檔中，中油高層還喊出，中油不缺錢，示意廠商4度追價，疑似讓預算從原先僅約百億元，暴增至253億，不過中油公司董事長方振仁，前往立法院專案報告時表示，都有依法向廠商詢價，並沒有爆增。 #中油#浮報預算#黃國昌東森新聞影音 ・ 10 小時前
美FBI將「深入東南亞多國」跨境打詐 網喊：快來台灣掃蕩
東南亞詐騙集團跨國經營亂象猖獗，美國司法部宣布成立「打擊詐騙中心工作組」，並已派遣聯邦調查局（FBI）探員前往泰國，協助鎖定緬甸境內多個詐騙園區，包括長年由克倫邦邊防警衛隊庇護、惡名昭彰的KK園區等。網友直呼「台灣也是東南亞，拜託來掃蕩一下！」中時新聞網 ・ 10 小時前
技職亞運月底本土登場！洪申翰：不只拚獎牌 讓技能發揮產業價值
被視為技職界亞運、國際技能競賽前哨戰的「2025亞洲技能競賽」將於本月底在台北舉行，相隔30年，台灣再度取得國際賽事主辦權，本次共有44個職類、49位國手出賽。勞動部部長洪申翰今（11/17）日為選手加油打氣，他強調，贏得金牌當然重要，更重要是，不管比賽結果如何，代表國家上場拚搏，「你們的努力本身就是榮耀」，這場比賽不會有輸家，而較量也不會是終點，讓世界看到「動手做、用心學、持續挑戰自己」的精神。太報 ・ 11 小時前
北市8800元套房曝光！怪格局網傻眼：哪都是廁所
生活中心／李筱舲報導台北市租屋價格高，對許多年輕人和北漂族來說，找到既方便又負擔得起的住處，往往是一大挑戰。今年8月曾有網友在Threads上分享一則租屋貼文，近日又被翻出討論，引發網友熱議。這名房東在台北市黃金地段出租一間套房，月租只要8800元，且包含水電費，但點開照片一看，整間房間從地板到牆壁全都是白色磁磚，讓網友傻眼表示：「哪裡都是廁所」。民視 ・ 19 小時前
被拱選台北市長 沈伯洋：黨要我怎麼做我就怎麼做
（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨2026台北市長人選布局受關注，前聯電董事長曹興誠建議徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。沈伯洋今天表示，民進黨要他怎麼做，他就怎麼做，戰士很難且不容易選擇自己的戰場。中央社 ・ 11 小時前
藍線人崩潰！板南線不只耶誕城「一週爆量活動曝」通勤族慘喊：以為跨年
有網友發現，近日搭乘板南線時明顯感受到格外擁擠，彷彿整條路線都在「硬撐」。進一步整理後才驚覺，這幾天板南線竟同時承載新北耶誕城、台北玩具展、SOGO 週年慶、亞洲手創展、SUJU 演唱會與國際酒展等，大量活動集中同一條藍線，也讓通勤族怨聲四起。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
賴清德聲援高市早苗「台灣有事」說 鄭麗文批火上加油：對兩岸和平毫無助益
日本首相高市早苗日前在國會答詢，稱「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，引爆中日關係緊張，賴清德總統今（17）日則聲援日本要求中國展現大國風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文今天下午透過臉書發文質疑，台灣需要的是能真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統今天的回應無疑是火上加油、藉機政治操作，對維......風傳媒 ・ 10 小時前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 22 小時前
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
洪秀柱嗆高市早苗「關你什麼事」！綠喊「難理解」：要舉家搬去中國？
日本內閣總理大臣高市早苗的挺台言論，引起中國不滿，更預告在黃海實彈射擊。前國民黨主席洪秀柱卻稱「台海關你日本人什麼事？」更附和中國稱「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個——必然失敗」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（17）日表示，中國的戰狼姿態才是亞太地區最大的危害因子，而他也難以理解洪秀柱的心態，其身家安全有賴台灣的國防才能維護，難不成要舉家搬去中國？三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 19 小時前
鄭麗文祭拜吳石惹議！明居正勸三黨政治人物：多讀中國近代史，尤其是「這段歷史」
國民黨主席鄭麗文本月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含共諜吳石，引發輿論譁然。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》直言，寧願相信鄭麗文是一時糊塗，鄭麗文作為黨的領導階層怎能未經思考、背調，就傻傻前去參與。 明居正認為，就算吳石並非主角，但鄭麗文前去便等於表達立場。政治人物無論出席什麼場合都應再三考慮，且注意背景或主辦單位，......風傳媒 ・ 1 天前