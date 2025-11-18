藍中常委何鷹鷺「穿上毛澤東」拍抖音 國民黨考紀會出手：依規定暫停黨職

藍中常委何鷹鷺「穿上毛澤東」拍抖音引熱議。（翻攝抖音）

國民黨「親中路線」引起熱議，國民黨中常委何鷹鷺近期還拍抖音喊，「我們都是中國人」，更稱自己身負重任，就是早日讓台灣回到「祖國」懷抱。對此，國民黨中央考紀會今（18）日表示，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

何鷹鷺拍抖音喊「讓台灣回到祖國懷抱」

國民黨中常委、中配何鷹鷺（國民黨官網為何鷹鹭），開設抖音帳號「“鹰”鹭有你（台湾）」，其中一個影片中可以看到她穿著有毛澤東肖像的衣服，並且還稱毛主席教導他們「要為人民服務」，因此她把這宗旨帶回台灣，自己要經常穿上，多宣導「祖國」善意及誠意。

廣告 廣告

何鷹鷺還在影片中稱，自己肩負重任，「早日讓台灣回到祖國懷抱，早日統一」，這就是其宗旨與責任，因此他們要義不容辭，扛下這份責任，其影片也引起熱議。

國民黨中央考紀會出手！ 何鷹鷺遭停止黨職

國民黨中央考核紀律委員會今日表示，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鷺以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論，中國國民黨中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

國民黨近期「親中路線」引起熱議，除了何鷹鷺外，黨主席鄭麗文還參加追悼共諜活動，副主席張榮恭14日也率團訪中，他還稱，「在推動兩岸交流合作、尤其是青年交流方面，上海可以持續發揮影響力，增進兩岸對於同屬中華民族的認同感」。

更多鏡週刊報導

藍中常委抖音拍片！「毛澤東」穿上身 揭重任：早日讓台灣回祖國懷抱

怒轟國民黨搶當「中共代言人」 民進黨嗆無下限：不如把中央黨部搬回南京吧

唱和中媒？王鴻薇也攻擊「發放全民防衛手冊」 林楚茵怒轟：中共傳聲筒再+1