藍中常委勤彭蓁曾喊早日統一、落實習近平思想 吳宗憲：由考紀會說明

國民黨新任中常委勤彭蓁。（翻攝勤彭蓁臉書、國民黨官網）

國民黨29名新任中常委今（4日）正式就職，黨主席鄭麗文今也在中央黨部中常會上頒發當選證書，不過其中一名具中配身分的中常委勤彭蓁，遭台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，過去曾公開宣誓表態「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」、「兩岸能夠早日統一」，對於爭議言論，今國民黨文傳會主委吳宗憲回應表示，國民黨黨章、黨綱都有規範，但不是文傳會業務，若有疑慮會由考紀會說明。

張育萌透過社群指出，勤彭蓁是雲南台商，不僅當到中國的全國台企聯副會長，名下「企業雲台文旅集團」，核心理念則是「兩岸一家親，雲台一家人」，2019年她曾公開表態，「非常期盼兩岸能夠早日統一、和平發展」，時逢台灣總統大選前，她一度力爭列入國民黨不分區立委，政見主張要改掉中配取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的現有制度。

廣告 廣告

張育萌質疑「國民黨已經徹底擋不住紅色滲透」，他認為，勤彭蓁曾公開宣誓要落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」擔任中常委，直言國民黨才剛走一個何鷹鷺，又來個直接喊「祖國統一」的中常委，並反問到「請問這個黨到底代表哪國人？」。

對此，吳宗憲今受訪回應，針對勤彭蓁論述，黨章跟黨綱都有規範，他說，若有黨員違反規定，就會依據規章處理，但這非文傳會業務，若有疑慮會由考紀會說明；另外，面對民眾黨主席黃國昌對於鄭麗文兩岸路線，宣稱不可能讓對方（中國）予取予求，吳宗憲則稱，鄭麗文路線從沒讓中國予取予求，所以之後會問黃國昌立論的基礎。





更多《鏡新聞》報導

賴清德、蕭美琴曝推薦清單 挑書有默契！關鍵字不乏民主台灣

中國拓電商不忘顧本業 館長親幫柯文哲訓練肌肉！再和黃國昌聚餐

謝典霖、謝衣鳳姊弟之爭再浮檯面 謝爸曝家族決策：兩個都太急