藍中常委喊「讓台灣回歸祖國」丟黨職！國民黨考紀會開鍘：黨紀沒有模糊空間

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭高調地於社群平台抖音上傳影片，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」。（圖/翻攝自抖音）

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，在本月國民黨全代會前夕，於社群平台抖音上傳影片，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」，引發輿論抨擊。對此，國民黨考紀會今（18日）直指其違反黨紀，予以停止黨職處分。

何鷹鹭於本月國民黨全代會前夕，在抖音上船影片。她表示，她的老家在湖北，為什麼沒有改變口音？是因為她「生在紅旗下、長在紅旗下」，不能忘本、家鄉的聲音不能改變。而自己穿著毛澤東的衣服，就是因為毛澤東教導「要為人民服務」，她也要把此宗旨帶回台灣，為台灣人民服務，也多宣導祖國的誠意、善意，「所以我肩負的重任就是希望早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一，這就是我的責任，我們要義不容辭的扛下這份責任」。

國民黨今表示，為嚴明黨紀並正視聽，針對近日中常委何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鹭停止黨職處分。

另外，針對即將舉行的第22屆中央委員及第22屆第1任中央常務委員選舉，為使參選同志公平合法競爭，國民黨中央考紀會除已訂定上開選舉「促進優質選風」實施要點，也於今日臨時委員會特別決議，中央委員、中央常務委員選舉，將以政黨法為規範。

國民黨考紀會說，上述選舉的紀律問題，只要具名檢舉、備影音紀錄，經查證屬實，該會即受案辦理，嚴肅面對社會對該黨的期待，上述要點並將正式發函通告各縣市黨部，並要求各縣市黨部通知所屬全國黨代表。



