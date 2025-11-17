藍中常委抖音拍片！「毛澤東」穿上身 揭重任：早日讓台灣回祖國懷抱

國民黨中常委何鷹鷺早日讓台灣回到「祖國」懷抱，是她重責大任。（翻攝抖音）

國民黨新任主席鄭麗文上台後，親中路線沒有要改，近期還跑去參加追悼共諜活動，引發討論。同黨的中常委何鷹鷺，近期在抖音高喊「我們都是中國人」，還說自己身負重任，就是早日讓台灣回到「祖國」懷抱。

不過，值得注意的是，何鷹鷺相關影片已莫名消失，目前已無法實際點閱。

國民黨中常委、中配何鷹鷺（國民黨官網為何鷹鹭），開設抖音帳號「“鹰”鹭有你（台湾）」，大談「統一」等言論。其中一則影片中，只見她穿上印有毛澤東肖像的衣服，介紹說毛主席教導他們「要為人民服務」，因此她把這宗旨帶回台灣，自己要經常穿上，多宣導「祖國」善意及誠意。

藍中常委抖音拍片談統一 毛澤東穿上身

何鷹鷺還強調自己肩負重任，「早日讓台灣回到祖國懷抱，早日統一」，這就是其宗旨與責任，因此他們要義不容辭，扛下這份責任。

不僅如此，國民黨全代會近期完成新舊主席交接，何鷹鷺看完後有感而發發布影片中，她認為鄭麗文在當著全台灣人選舉的時候曾說「我們都是中國人」，堅持這信念走下去，「我們這個黨還是有希望的」；她也認為若黨主席只是為選舉才這樣許下承諾，選完後又有變數，那這個黨大概完了。

她說自己始終堅持，「我們都是中國人，本來我們就是中國人！」的信念，並數度強調她對此感到驕傲、自豪，「希望我們都是中國人的信念能讓國民黨堅定不移地走向光明、重返執政，早日回到祖國懷抱！」

何鷹鷺抖音影片清空 原因不明

值得注意的是，今下午何鷹鷺抖音頁面的4支影片全數「消失」，疑遭她刪除或是設為隱藏，原因不明。

