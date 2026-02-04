藍中常委昔喊統一？ 吳宗憲：考紀會說明 綠：對藍非好事

台北市 / 綜合報導

國民黨中常委改選落幕，新上任的其中一位具有中配身分的「勤彭蓁」過去發言被起底，曾宣誓要落實「習近平社會主義思想」，遭民團抨擊，國民黨已經自我染紅，沒有底線，對此，國民黨文傳會主委吳宗憲回應，如果有疑慮就交由考紀會處理。

穿著駝色俐落套裝，從國民黨主席鄭麗文手中接過當選證書並肩合影，中常委「勤彭蓁」，以雲南昆明台協會長背景及中配身分，進軍黨內權力核心，但過去發言被翻出，國民黨中常委勤彭蓁(2022)說：「近年來台商在雲南的發展中，已經享受到很多大陸同胞的同等待遇，全國各地的台商台企台胞都紛紛前往雲南，考察投資和發展。」

喊話兩岸擴大發展，更遭台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，過去曾公開宣誓要落實，「習近平新時代中國特色社會主義思想」，在2022年勤彭蓁前往四川，以投資考察的名義會見縣委統戰部長段必興，緊接著在隔年，中國國台辦發出慰問信給台企聯，公開肯定對推進祖國統一進程，做出積極貢獻，勤彭蓁也回應「感謝祖國」，張育萌砲轟國民黨，已自我染紅沒有底線。

國民黨中常委勤彭蓁(2022)說：「各界領導都對我們兩岸的青年都是特別地支持，特別是我們台灣青年，也希望我們的台灣青年多多到雲南。」國民黨中常委勤彭蓁VS.記者說：「怎麼看有公民團體質疑您的台商背景，抨擊是國民黨在(自我)染紅。」

過往發言遭一一檢視，國民黨回應依黨綱處理，國民黨文傳會主委吳宗憲說：「我們有我們相關的規範，所以當我們的任何一個黨員，包括中常委他的論述如果有違反規定的話，那當然我們就依據我們的規章去處理嘛，那如果沒有的話就沒有這方面的問題啊，我想我們這個還是由考紀會那邊去說明。」

立委(民)李柏毅說：「國民黨這一陣子大量的親中，包含台商會的會長進入國民黨的(中常會)，這對於國民黨來講我想不是好事。」新任常委的「親中」色彩，陷入輿論爭議。

