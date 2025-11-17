藍中常委毛澤東穿上身！喊「讓台灣回到祖國懷抱」 綠委批：不遮掩當中共附庸

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上傳影片，強調身負重任，要讓台灣回到「祖國」懷抱。翻攝網路



國民黨主席鄭麗文日前拋出「要讓台灣人驕傲喊出我是中國人」，引發爭議，又因追思共諜吳石挨批。不料，具有中配身分的國民黨中常委何鷹鹭，近日甚至在抖音上傳影片，穿著印有毛澤東頭像的服裝，宣稱他有重要任務，就是要讓台灣早日回到祖國懷抱，再度引發熱議。

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上傳影片，強調身負重任，要讓台灣回到「祖國」懷抱。翻攝網路

何鷹鷺開設抖音帳號「“鹰”鹭有你（台湾）」，近日伊甸影片中，她穿上印有毛澤東頭像的衣服，稱毛主席教導「要為人民服務」，因此她把這宗旨帶回台灣，多宣導「祖國」善意及誠意。 她更強調自己肩負重任，「早日讓台灣回到祖國懷抱，早日統一」。

廣告 廣告

對此，民進黨立委王定宇也痛批，「國民黨已經完全不遮掩作為中共附庸的模樣，台灣人民必須自救，而且時間緊迫。

更多太報報導

果真是輝達? 台積電最年輕前副總李文如換跑道 傳明天上任這職位

台中囂張89猴！凌晨繞行炸街 居民勸阻竟被球棒「痛毆在地」

阿湯哥等40年終於拿下首座小金人！激動告白：電影是我的生命