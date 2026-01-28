藍中常委盼徵召新北市長 國民黨：協調順利年前有好消息

國民黨啟動2026年縣市長選舉提名作業，其中新北市長人選遲未有結果，引發基層擔憂，國民黨中常委、新北市議員林金結今天(28日)在中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召人選，不過遭到婉拒。國民黨發言人牛煦庭會後轉述表示，鄭麗文在會中強調，國民黨是有制度的政黨，一切按照制度進行，農曆年前會有好消息。

備戰2026年地方選舉，國民黨正積極盤點各地選情，其中，相較民進黨、民眾黨在新北市長人選已出爐，國民黨遲未有結果，引發基層擔憂。國民黨中常委、新北市議員林金結28日在中常會提案，建議依照內參民調決定新北市長人選，並授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召人選，不過遭到婉拒。

廣告 廣告

國民黨發言人牛煦庭會後轉述中常會內容表示，鄭麗文向中常會保證，新北市長的提名協調進度順利，有信心能在農曆過年前產生人選，目前正依制度程序照常進行，一定可以追得上選戰節奏，最後贏得勝選。

此外，國民黨中常會也順利通過「2026年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」。牛煦庭說，此次辦法與4年前的提名模式相同，同樣也是「N+1」制度，鼓勵新人與青年參選，並提供青年與新人若干加權優勢，一切都與過去相同，雖然中常會討論時有人提出不同的想法，但最後大家都同意「N+1」制度既然已經施行，就要可長可久，若每次選舉都做更動，反而無法建立制度的公信力，因此最後依照黨中央所擬草案通過。

牛煦庭也補充說明，直轄市議員選舉提名按照正常程序與辦法規定辦理，但地方黨部仍保有因地制宜的彈性處理空間。(編輯：宋皖媛)



國民黨啟動2026年縣市長選舉提名作業，其中新北市長人選遲未有結果，引發基層擔憂，國民黨中常會、新北市議員林金結今天(28日)在中常會提案授權黨主席鄭麗文逕自決定徵召人選，不過遭到婉拒。國民黨發言人牛煦庭(圖)會後轉述表示，鄭麗文在會中強調，國民黨是有制度的政黨，一切按照制度進行，農曆年前會有好消息。(趙婉淳 攝)