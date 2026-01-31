藍中常委選舉陳菁徽拿第一 韓國瑜、傅崐萁與救國團人馬均順利當選

國民黨立委陳菁徽。截自陳菁徽臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨中常委今完成改選，最終無意外的由首度參選，但背後有前中常委「票后」、母親黃昭順力挺的立委陳菁徽拿下第一名，獲立法院長韓國瑜力挺的高雄青工總秘書長王姿茵也高票當選，「華麗風」陸配勤彭蓁也擠進常委之列。

此外，選前遭檢舉賄選、是國安破口的前中常委鄧治平，也遭檢舉賄選的具身障保障身分現任中常委吳尚鷹，則都順利當選。另外昨天才獲立院三讀修法，從國民黨附隨組織除名的救國團，主任葛永光妻子車宜靜這次也當選。

而屬黨主席鄭麗文嫡系核心的前常委李德維，此次也順利當選。順利高票連任的中常委陳俗蓉則為立院黨團總召傅崐萁人馬。

值得注意的是，過去黨內選舉無往不利的「換票聯盟」這次結果不如預期，大聯盟（12聯盟）有花蓮縣議員吳建志落選，小聯盟（9人聯盟）則有現任常委黃紹庭、朱珍瑤，前台南市黨部主委林進旺、前澎湖議長陳雙全均落選。

最後當選名單，現任常委有曾文培、陳俗蓉、王伯綸、鄭正鈐、陳汪全、張育美、邱素蘭、高思博、楊博仁、陳慶齡、蔣根煌、周季融、蔡宜助與吳尚鷹共14人連任。前中常委有游家富、鄧治平、李德維與柯貞竹。

當選名單中屬民代系統的，除鄭正鈐（立委）與蔣根煌（新北市議長）外，還有陳菁徽、羅明才、邱鎮軍與黃仁4立委與台中市議員李中。台商系統則有曾新慧（山西太原台商協會會長）與勤彭蓁。

另外則有，王姿茵與新北市議員林金結之子林永泰、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長凃俊仰與車宜靜。

而此次當選中常委，將於下週三常會（2/4）正式就任。當天常會後，國民黨也將舉辦年終尾牙。

