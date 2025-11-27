藍中常委「拋促統論」挨批喊退黨 前發言人冷回：快走不送

\政治中心／徐詩詠報導



具備中配身分的國民黨中常委何鷹鷺，頻頻在抖音發表促統言論，引發外界批評。對此，國民黨考紀會祭出停止黨職處分，但此案後續被送回重審。之後更傳出，何鷹鷺在中常會過程中，當面嗆國民黨主席鄭麗文「誘導喊統一」，並質疑對方因派系問題拿她開刀，拋出「不幹了、宣布退黨」。對此，前國民黨發言人李明璇在臉書撰文反嗆：「快走不送」。

何鷹鷺指出，鄭麗文競選主席時曾喊「我們是中國人」，是在誘導她喊統一。（圖／民視新聞資料照）對於自己曾一度遭黨中央祭出停權處分，何鷹鷺不滿表示，鄭麗文競選主席時曾喊「我們是中國人」，但她卻沒說清楚是「中華民國」還是「中華人民共和國」的人，這等於是在誘導她喊統一。她後續更怒喊「國民黨我不想玩了」，宣布退黨。



對於何鷹鷺言行，李明璇認為對方發言脫離民意基礎，稱對方是害群之馬。（圖／民視新聞資料照）對此，李明璇發文痛批何鷹鷺的言行完全是「害群之馬」，指她無視台灣主流民意，也讓國民黨背負莫名其妙的政治成本。她續指：「國民黨已清楚採取停職處分，既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福，快走不送。」





