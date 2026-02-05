藍中彰拉緊報1／謝衣鳯不甩議長弟自爆 鋪排縣長陸空戰準備

謝衣鳯鴨子划水，展現參選縣長決心。（翻攝謝衣鳯臉書）

國民黨彰化縣長人選依舊難產，藍委謝衣鳯與議長謝典霖的姊弟矛盾愈發檯面化，尤其謝典霖近期開箱自家豪宅，直接將謝家推上輿論風口浪尖。本刊調查，對比謝典霖藉大動作「負面行銷」創造聲量，謝衣鳯持續鴨子划水，先後接觸黨中央及拜會家族長輩，尋求人力與選戰資源等陸戰協助，展現參選縣長決心。

「兩個孩子個性都太急了。」針對謝家投入縣長抑或議長選舉，被地方稱為「謝董」的謝衣鳯、謝典霖父親謝新隆3日接受媒體訪問時坦言，一切還在協調規劃中，「都還沒確認。」謝家選擇不僅攸關自身政治勢力消長，更牽動藍營能否延續彰化執政，掀起多方關注。

廣告 廣告

相較於謝典霖大鳴大放，尋網紅模式走「黑紅也是紅」路線創造話題與聲量，爭取縣長提名的謝衣鳯持續鴨子划水，本刊調查，儘管謝衣鳯近期被父親謝新隆力勸棄選縣長，部分輔選系統也勸她聽爸爸的話，但她參選意志堅定，不僅跨出本命區南彰，在彰化市、和美鎮、福興鄉等地找好宣傳看版位置，並轉而與黨高層溝通，盼黨中央協助引薦輔選人力與選戰資源，也拜會了家族長輩、其大伯謝新興尋求支持，全面鋪排參選準備。

謝典霖開箱自家豪宅。（翻攝自億百豪森 YT頻道）

針對謝典霖要她別強出頭選縣長，謝衣鳯僅透過助理表示怕影響家人感情，不予回應，兩人形式風格形成強烈反差。事實上，謝典霖去年初同樣有過爭議行言，數度在社群平台發文，像是「我只是鬥輸姐姐」「我們不如好好面對賴清德」等語焉不詳內容，一再引發議論，謝衣鳯同樣低調應對。

本刊掌握，謝衣鳯當時為避免節外生枝，第一時間曾找人協助刪除相關發文，如今姊弟鬩牆直接浮上檯面，甚至謝家豪宅議題恐再成縣長選戰主軸，面對民進黨已完成整軍，基層評估謝衣鳯仍是最強人選，只盼謝家儘速決定要投入的戰場，以利後續和前副縣長柯呈枋、洪榮章等其他人選協調，以及與現任縣長王美惠和其他地方勢力整合。

更多鏡週刊報導

藍中彰拉緊報2／江啓臣拚加速出線 楊瓊瓔拋「有條件全民調」反制

AI破精舍虐殺／AI破譯信徒群組密碼 精舍虐殺案真相現形

AI破精舍虐殺1／13門徒沒人鬆口R是誰？ 精舍最高指令直指仁波切王蘊