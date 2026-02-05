藍中彰拉緊報2／江啓臣拚加速出線 楊瓊瓔拋「有條件全民調」反制

國民黨台中市長黨內初選，楊瓊瓔與江啟臣「姐弟相爭」。（台中市政府提供）

國民黨中部縣市提名現紛擾，彰化有謝家姊弟鬩牆，台中上演資深藍委楊瓊瓔與立法副院長江啟臣「姐弟相爭」，江近日公開表明已簽署黨中央協議事項，盼加速協調進程。本刊掌握，楊認同以不公開全民調決定人選，卻也爭取民調採和綠營對比來進行，同時民調有效份數要達2,500份，並公布民調時間，雙方要達成共識，恐還有得喬。

「尊重黨中央，我同意黨中央提名協議。」江啟臣1日深夜突在臉書發文，宣布已簽署黨中央協議方案，儘管方案內容不如市長盧秀燕建議的在19日完成提名，也與他自身期待的愈快愈好有落差，「我願把競爭交給制度、把結果給民主、把團結留給台中。」強調尊重黨中央職權。

廣告 廣告

黨中央提名協議重點主要有二，即以不對外公開的全民調作為提名依據，並於3月底完成提名，江啟臣之所以自揭已簽署協議，係希望快刀斬亂麻。楊瓊瓔方面，直至5日晚間地方才傳出她跟進簽署協議，但檯面下雙方仍不斷出招，相互較勁。

本刊掌握，楊瓊瓔雖認同以不公開全民調定勝負，但對民調執行方式另有想法，主張做與民進黨選將何欣純的對比式民調，不採計黨內互比，還要對內公布民調時間，以及民調有效份數須達2,500份。看似追求精確度，卻引發黨內憂心，民調有效份數從一般1,068份增至2,500份，份數多了近2.5倍，民調時間勢必拉長，加上公布電訪時間，得設防綠營灌票操作。

台中首次協調是1月16日，最終以破局收場，本刊掌握，第2次協調時間尚未敲定，並非外傳的6日，基層寄望盧出手解僵局，惟盧認為不應僭越黨中央職權，逕自下指導棋、插手協調事宜，因此一次次透過公開喊話下通牒，希望加快提名作業，也持續與黨中央溝通，共商解方。

地方民代則緩頰，盧秀燕肩負輔選重責又要扮演桶箍角色，現階段不宜過多表態，但從她近期屢在地方行程與江啟臣合體同框，支持意象已不言可喻，儘管如此，基層依舊希望盧加大力道介入協調。如今若江啟臣、楊瓊瓔都簽署協議，待黨中央提出提名辦法，只要雙方沒意見，最快3月底人選就將出爐。

更多鏡週刊報導

藍中彰拉緊報1／謝衣鳯不甩議長弟自爆 鋪排縣長陸空戰準備

綠九合一隱憂／藍營瞄準高雄來勢洶洶 綠憂初選裂痕難弭平

綠九合一隱憂1／施政議題時而漏接 綠政策溝通失速與公民社會對話成未爆彈