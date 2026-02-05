藍中彰提名陷"姊弟僵局" 何欣純.陳素月穩健拚選戰

中部中心報導

"姊弟之爭"陷僵局！國民黨兩位立委，台中市江啟臣與楊瓊瓔，搶台中市長國民黨內提名，對此，民進黨立委何欣純表示，不應該把自家政治對立，變成是台中市政！另外，是彰化謝衣鳯與弟弟謝典霖，喬不攏，立委陳素月也說，謝典霖開箱自家豪宅，就是要把姊弟之爭，正式搬上檯面引戰！

國民黨中彰姐弟之爭陷僵局。江啟臣在5日上午，到太平區中山市場發放春聯，同樣也是到市場發春聯懇託選民的，還有楊瓊瓔！楊瓊瓔直接喊出市長當選，可是，自己黨內的提名都還沒搞定，外傳6日將由國民黨中央，進行二次協商，也傳出如果協調不成，黨中央可能會在3月底前，進行全民調。對此，楊瓊瓔回應，沒接到通知，但是會尊重黨的機制！

江啟臣與楊瓊瓔，姊弟之爭僵持不下，民進黨台中市長參選人何欣純說，他黨提名方式無法評論，但就不該把自家政治對立，變成台中市政，引發市民關注！

國民黨中彰姐弟之爭陷僵局。真的有血緣的，彰化謝家姊弟，手足近日也是你來我往，對此，民進黨彰化縣長參選人陳素月說，謝典霖日前開箱自家豪宅，絕不只是為了滿足大眾好奇心，而是要藉此把姊弟之爭，搬上檯面，搧風點火！謝典霖開箱豪宅，是個人自由，卻被外界猜測，是要斷謝衣鳯參選縣長之路！

中、彰藍營喬不定姊弟爭大位，綠營早早就位看政治大戲！





