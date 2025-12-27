藍主席會談明啟動 區域立委反應不一

國民黨中央委員投票27日登場，國民黨主席鄭麗文前往投票。（郭吉銓攝）

國民黨主席鄭麗文18日邀請不分區藍委集體便當會後，29日開始將啟動與區域藍委一對一會談。據了解，首波以北部立委為主。鄭麗文昨表示，「愛談什麼都可以，因為畢竟我跟大家都是戰友了」。有藍委認為，鄭麗文跟大家普遍不熟悉，比較像是認識彼此的會面。藍委王鴻薇則說，她會建議在重大議題上，智庫應有民調或資料來輔助立院攻防。

鄭麗文昨表示，自己本身是立委出身，在野立委非常辛苦，分秒備戰。過去這一年多，國民黨團戰功彪炳。除了感謝他們之外，當然也要跟區域立委一一會面，沒有任何談話限制。主要是了解各方的政治問題，包括大家在國會的問題、或是在地方經營的問題、甚至對大選的看法等等。之前已跟不分區立委便當會，這次也是例行的會面，希望立委持續跟黨中央能夠有密切的、暢通的交流。

王鴻薇表示已受邀，會赴黨中央與主席會面。至於想要反映什麼問題，她直言，有想到兩點，第一，在立院面臨比較大的議題攻防時，希望智庫能主動做民調或是其他科學工具，來協助立委衡量攻防重點。因很多重大政策在黨團大會中，有鴿派、鷹派的論述，卻沒科學數據輔助，討論起來很費力。

另外，她說，希望黨中央可以策動地方縣市，與立院並肩作戰，像最近《財劃法》不副署的議題，就沒什麼看到地方政府的戰力跟上。畢竟立院會修《財劃法》，也是要保障地方政府補助款不會被中央剋扣，所以希望黨中央能協助連動地方政府一同攻防。

不過也有不具名藍委認為，此次的會面只是簡單拜會，因為鄭麗文與大多數藍委不是很熟悉，恐怕難以有什麼實質效果。該藍委也指出，昨天接受媒體專訪談到出訪大陸來看，鄭麗文的黨務目標及重點一清二楚，因此不會多談黨務建議，作為區域立委好好鞏固基層比較實在。