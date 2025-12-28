藍主張一中各表 斥賴混淆視聽

賴清德總統選在國造雲豹裝甲車前接受媒體專訪，大談國防預算及中共威脅。圖為裝甲車執行漢光演練。（本報資料照片）

賴清德總統接受媒體專訪表示，中國對台已經發動五種威脅，包含對國家主權威脅、對國家認同混淆威脅、吸收軍方為間諜、透過交流進行滲透和統戰，設立共融區域吸引台商和年輕人，並批評在野現在路線是「一中同表」；對此，國民黨反批賴自己才混淆國家認同，呼籲先回歸中華民國認同，不要混淆視聽。

賴清德提及的五種威脅，第一是對國家主權，中華民國主權的威脅，例如斷交、法律戰，扭曲聯合國2758號決議文，最近又講說根據《開羅宣言》、《波茨坦宣言》，台灣是屬於中華人民共和國的一部分，或者飛機、船艦進入到台灣領空，這些都是主權的侵犯。

賴指出，第二為對台灣國家認同的混淆威脅。過去在野黨講「九二共識是一中各表」，但現在在野已不講「各表」，「其實他們現在的路線，基本上就是『一中同表』、國民黨前主席洪秀柱的路線。」另外，在未來以「身為中國人為榮」，也是對國家認同混淆的威脅。

第三則是中國不斷對現役或退役軍人的滲透，吸收其為間諜，這段時間以來，檢調偵辦許多的間諜案，法官、法院與司法案的判決也愈來愈重。

賴清德說，台灣人民很善良，希望透過交流合作增進雙邊情誼，但中國利用交流進行滲透跟統戰的目標，最常見的就是邀請村里長、民代、社團、宗教等去交流，並給予政治任務進行台灣社會的影響。

第五威脅是中國設立「共融區域」、「融合區域」，吸引台商、年輕人過去。

他表示，這五大威脅對台灣影響非常大。主持人追問，戰爭是否已在進行，只是沒有炮聲？賴點頭直言「對」。

賴清德強調，不管前總統蔡英文或他本人，身為總統最重要的使命就是保護國家安全、維護區域和平穩定，並重申堅定維持現狀，希望中國能尊重中華民國存在的事實、尊重台灣人民民主自由人權生活的意願，「我們很樂意跟中國進行交流合作，這是我們主要的目標」。

對於賴清德指控在野黨走向「一中同表」，混淆國家認同，國民黨副主席蕭旭岑表示，對國家認同混淆的是賴清德不是國民黨，賴一直沒承認中華民國，也不認一中憲法。

蕭旭岑強調，鄭麗文當選國民黨主席回覆中共總書記習近平賀電時，就清楚表達「各自以口頭方式表示堅持一個中國原則」，即為「一中各表」的精神；他批評賴總統罔顧事實，胡亂指控，呼籲賴先回歸中華民國認同，不要誤導國人。