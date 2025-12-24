藍九合一首波提名 王金平最高顧問

國民黨24日舉行中常會，黨主席鄭麗文（中）正式提名立委蘇清泉（左一）、立委謝龍介（左二）、立委柯志恩（右二）及台東縣議長吳秀華（右一）投入明年縣市長選戰。（范揚光攝）

民眾黨24日正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長。（杜宜諳攝）

國民黨主席鄭麗文24日於黨中常會上宣布明年九合一選舉第1波提名，包括台南、高雄、屏東及台東縣市長人選。她另表示，將於明年元月初正式委請前立法院長王金平出任國民黨最高顧問，促進台灣社會和諧、推進兩岸和平；外界認為，此消息隨提名南部參選人一起公布，頗有由王金平領軍南部候選人之意。

國民黨中常會昨通過提名謝龍介選台南市長、柯志恩選高雄市長、蘇清泉選屏東縣長、吳秀華選台東縣長。

鄭麗文表示，依現任優先原則，本應提名要尋求連任縣市，但與這些縣市長商量後，決定市政優先，不要太早進入選戰模式，因此先徵召艱困選區；她稱讚南高屏選將過去就參選過，仍持續深耕地方，南部幅員遼闊，「他們跑不到的地方，我願意當分身代跑。」

柯志恩表示，感謝此屆高雄市長選舉中，超過52萬9000名高雄市民的支持，這股力量並未停留在過去，她也持續傾聽、拜訪與請益；參選並非為政黨對決，也不是延續特定路線，而是盼找出屬於高雄的幸福方程式。

蘇清泉表示，屏東縣長年由民進黨執政，人口持續外流，縣民人均所得從倒數第3，降為倒數第2，山也光電，海也光電，已經到了該改變的時候。

吳秀華則表示，將以謙卑態度迎接挑戰，自己出生、成長於台東，歷任縣議會第18、19、20屆議員，並連任2屆議長，長年深耕基層、走訪部落與偏鄉，「我是台東的女兒，清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東接下來該往哪裡走」。

此外，民眾黨昨正式徵召立委張啓楷參選嘉義市長，張啓楷表示，民進黨在嘉義市大概占4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，倘若藍白整合最強人選，很有機會贏，希望盡快於農曆過年前完成整合；至於地方盛傳嘉義市長黃敏惠將暗挺民進黨參選人王美惠，張啓楷回應「謠言止於智者」。

國民黨中常會昨也正式通過成立「（藍白）兩黨協商工作小組」，由黨祕書長李乾龍擔任召集人。國民黨副祕書長李哲華表示，嘉義市本來就被列為藍白合作縣市之一，正式成立協商工作小組後，就可以依照此機制溝通協調，提名最能勝選的人。

至於新竹市長高虹安日前二審判決無罪，但國民黨籍何志勇仍希望爭取競爭機會。李哲華表示，日前曾與何志勇談過，也表達黨中央的立場就是禮讓現任，希望依據黨中央藍白合決策，尊重何堅持參選的理念，但黨有黨的機制，兩黨協商小組開始磋商並做成決議後，國民黨員也應服膺中常會的決議。