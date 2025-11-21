藍二代拚接棒 白營美女扮刺客

國民黨副議長李曉鐘宣布交棒給女兒李凱倫，參選桃園區市議員。（蔡依珍攝）

桃園市議員第1選區桃園區位處行政中樞，12席次冠全桃，成兵家必爭之地，現任11席議員都將爭取連任，國民黨副議長李曉鐘則已宣布交棒給女兒李凱倫，立委萬美玲兒子佀廣洋也有意傳承政治香火，簡智翔從時代力量轉戰民進黨力拚捲土重來，民眾黨徐千晴來勢洶洶，預料仍會是全市戰況最熾烈的選區之一。

國民黨本屆在桃園區提名順利7席全上，老將詹江村、陳美梅、林政賢、黃婉如基層實力堅強，擅長空戰的凌濤挾著本屆全市最高票、早產兒媽媽張碩芳深耕婦幼友善，6人都將爭取連任。

副議長李曉鐘將交棒給女兒李凱倫，近期父女已開始勤跑基層，廣告看板也一一掛出，傳出將以無黨籍爭取選民青睞，擴大泛藍席次。藍營懸缺的1席，萬美玲兒子佀廣洋有意接棒政治香火，但主打律師團服務的朱永煇也加入國民黨躍躍欲試，依國民黨慣例若超額將由新人初選一拚，面對萬的堅強實力，朱還要加把勁。

綠營本屆提名6席上4席，黃瓊慧、余信憲、李光達、黃家齊目前態勢都會爭取連任，落選頭李柏瑟不排除捲土重來，而緊追在李柏瑟之後的簡智翔，爭取連任失利後退出時代力量改加入民進黨再戰。民進黨提名席次未定，將待黨中央決定後才能確認是否會全初選。

退將議員于北辰是桃園區唯一一位無黨籍議員，政論節目常客，空戰實力不容小覷，爭取連任勢在必行。民眾黨前發言人徐千晴接任民眾黨桃園市黨部發言人，外型亮麗，堪稱「美女刺客」，中秋節期間勤跑各里晚會，外界預料有意參戰桃園區議員，為白營爭取席次。