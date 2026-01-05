藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

黃敏惠（右）與王美惠（左）友好，引來白營示警嘉義市不能成「藍白合」破口。（翻攝王美惠臉書）

備戰年底九合一選舉，藍綠白陣營加快提名節奏，目前擁有15席執政縣市的國民黨，儘管黨主席鄭麗文訂下2026全面勝利目標，拚延續執政縣市，並翻轉南台灣，但現階段多個縣市布局卻暗潮洶湧。本刊掌握，被視為藍營鐵票倉的新竹縣、花蓮縣鬧分裂，彰化縣爆家族內戰與派系糾葛，宜蘭縣、嘉義市則為藍白合重點區域，藍營先經黨內競爭再與民眾黨談整合，至少5縣市浮現「掉棒」隱憂，引起基層強烈焦慮，擔心衝擊2028大選藍軍票盤根基。

「期許國民黨在年底的縣市長選舉贏得全面勝利，所有藍營執政縣市繼續執政，在南台灣可以全面突破翻轉，2027年迎來勝利的春天。」國民黨主席鄭麗文在自辦的元旦升旗典禮對年底九合一選舉信心喊話，擘劃15執政縣市全壘打目標，並嘗試翻轉南高屏，設法讓綠地變藍天，推進執政版圖。

徐欣瑩（左）爭取參選新竹縣長，合體新竹市長高虹安（右）拉攏小草支持。（翻攝徐欣瑩臉書）

年底國民黨有6個執政縣市長尋求留任、9縣市交棒，鄭麗文雖正面看待選情，提名布局卻出現亂流。本刊掌握，最讓基層擔心的，即被歸類為藍營鐵票倉的新竹縣、花蓮縣；中部方面，藍營彰化縣長布局讓各界霧裡看花，宰制地方政壇四十年的謝家，竟上演姊弟互打的戲碼。

而素有民主聖地美名的宜蘭縣、嘉義市，藍營盼延續執政卻也棘手。宜蘭縣上月底召開協調，藍委吳宗憲、議長張勝德表達強烈參選意願，地方黨部報請黨中央協調，決定人選後要再與民眾黨徵召的前立委陳琬惠談整合，之後再與民進黨林國漳競爭，時機似不在藍營這邊，也引起基層憂心。

嘉義市局勢同樣愈發複雜，藍營雖有議員鄭光宏、醫師翁壽良等人有意參選，但政壇一再流傳，國民黨現任市長黃敏惠和獲民進黨徵召的綠委王美惠已取得默契不互打，待王拿下市長，黃即回鍋挑戰下屆嘉市立委。

藍營宜蘭縣長人選將交黨中央協調，吳宗憲日前掛看板展現決心。（翻攝吳宗憲臉書）

儘管傳聞未被證實，卻成為白營質疑焦點。獲民眾黨徵召的白委張啓楷，除找前黨主席柯文哲擔任競選總幹事，日前他接受廣播節目訪問，更指目前社會氛圍不能接受藍綠合，嘉義市不能成為藍白合的破口，被解讀為向黃叫陣。

歷經大罷免一役，國民黨氣勢大好，選戰布局卻現隱憂，對此，組發會主委李哲華告訴本刊：「（黨內）沒競爭，我頭才會痛。」他舉例，8年前大環境對國民黨不利，黨中央是一個縣市一個縣市拜託人來選，現在大家踴躍爭取提名，代表看好藍營選情。

對於參選爆炸的縣市，李哲華說，先授權地方協調，不成再由黨中央處理，會拿內參民調說服各參選人，仍希望以協調代替初選，若真要走初選，則按既有公職人員提名辦法，採3成黨員、7成全民調計算結果提名。而牽動藍白合的縣市，藍營會在2月確定人選，3月進入藍白整合程序。

有趣的是，以往南部縣市找無選將，藍營這次南高屏卻已早早完成提名，由藍委謝龍介選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，三人都是回歸再戰；由於台南、高雄綠營先後爆發綠電弊案，讓藍營對南、高二都選情頗有信心，加上謝、柯皆為能言善道的選將，不排除祭出政策連動，以「雙城」擬定競選策略，一舉翻轉南二都。

九合一選戰加溫，恰逢農曆春節將至，是啟動陸空戰宣傳拜票的最佳時機，黨內盼中央加速提名進程，避免初選戰線拉長、內耗對立，給綠營操作空間，是鄭麗文最該優先處理之事。

另有一不具名北部議長點名，包括選情相對穩定，幾乎篤定連任的台北市長蔣萬安，以及有志參選2028的台中市盧秀燕，年底選戰應扮演領頭羊角色，雙箭頭輔選拉抬藍營整體氣勢。

