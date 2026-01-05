藍五縣市爆內戰1／彰化謝家姊弟不相讓 台中2強相爭等盧秀燕調停

彰化藍軍竟掀謝家姊弟內戰，讓政壇猶如霧裡看花。（翻攝謝典林臉書）

本刊掌握，藍委謝衣鳯上月底無預警宣布參選縣長，令家族相當意外，其父謝新隆、母前立委鄭汝芬看新聞才得知女兒要參戰，二人第一時間只能面面相覷；此外，其弟、議長謝典霖原規劃5日公開宣布參選縣長，也被謝衣鳯的動作打亂。

除謝家外，前立委柯呈枋、獲縣長王惠美系統支持的前副縣長洪榮章，都高掛競選看板爭取提名。相較藍營群雄並起，綠營早定於一尊，提名綠委陳素月參選，更讓藍軍基層擔心，丟失這個擁百萬人口、具升格第七都潛力的大縣。

彰化謝家本命區屬南彰，傳統造勢場擁相當陸戰動員實力。（翻攝謝衣鳳臉書）

本刊調查，謝典霖喊話選縣長，是因副議長許原龍步步進逼，積極拉攏議員系統劍指議長寶座，謝典霖才會以退為進試圖保住議長，未料被姊姊謝衣鳯突襲。地方輔選人士觀察，許為爭取議長，全力支持謝衣鳯參選，如今謝家內戰，在現實上很難拚縣長又掌議會，甚至謝家二老在謝衣鳯宣布參選前二天，還在議會活動替謝典霖連任議長拉票，姊弟矛盾如何拆解，成為難題。

藍營彰化地方山頭多，謝家「本命區」在南彰，北彰溫家第二代為民眾黨主委，北彰另有白家、顧家等勢力，即便謝家搞定內戰，如何修復與各方關係，也牽動選戰結果。本刊掌握，南彰另一重量級勢力、前國民黨中常委蕭景田，已在地方來回穿梭，居中協調亂局。

彰化縣為關鍵選區，藍高層傾向由謝衣鳯出戰縣長。（翻攝謝衣鳳臉書）

無獨有偶，同為關鍵指標戰區的台中市，藍營協調亦出現亂流。立法院副院長江啟臣是黨內一致看好的接班人，民調數字表現亮眼，曾任台中副市長的藍委楊瓊瓔卻橫空殺出，堅持走初選，原訂上月底舉行首次協調會，也因楊延至1月中，讓地方嗅出不尋常，憂心徒增齬齟，盼台中市長盧秀燕別再對接班議題冷處理，應更加積極介入協調。

