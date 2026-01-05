藍五縣市爆內戰2／竹縣捉對廝殺恐釀分裂 花蓮綠鎖定魏家挑戰徐傅體制

徐欣瑩（左）爭取參選新竹縣長，合體新竹市長高虹安（右）拉攏小草支持。（翻攝徐欣瑩臉書）

新竹縣、花蓮縣向來是藍營鐵票倉，此次雙雙鬧分裂。竹縣方面，藍委林思銘雖以團結為由退選，讓黨內三腳督亂鬥局面，變成副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩捉對廝殺，但二大陣營互不相讓，拔樁、固樁競爭檯面化，挑起基層焦慮情緒。

陳見賢宣布參選記者會不僅有13位鄉鎮市長跨黨派出席，就連民進黨籍竹北市長鄭朝方胞兄、無黨籍縣議員鄭朝鐘也現身，地方盛傳一旦陳出線，綠營最強人選鄭朝方將不選以避鋒芒，凸顯陳紮根地方之深，更毫不留情將徐欣瑩過往二度退黨參選的舊事掀開，徐欣瑩見狀馬上對外澄清，強調2015年退黨，是採取曲線救國之路，化作春泥更護花。

徐欣瑩具全國知名度，又有妙天系統支持，理工博士出身的她，鎖定竹北科技新貴票源，加上與白營關係不錯，把握整合能力的優勢，堅持初選採全民調，必能勝過對手。

國民黨出身的無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢深耕基層，地方看好政治爆發力。（翻攝魏嘉賢臉書）

不過，陳見賢對選情仍頗具信心，他私下曾撂話：「這次一定拚到底！」不排除循苗栗縣長鍾東錦模式，退黨以無黨籍身分參選，當選再回歸國民黨。對於二強相爭面臨的分裂危機，地方至盼黨中央能加大協調力道。

花蓮縣有國民黨吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝、致理科技大學教授何啟聖，及國民黨出身的無黨籍議員魏嘉賢表態參選，呈多方競逐局面。地方人士觀察，游知名度雖不如魏，但穩紮穩打勤跑基層，且獲前縣長、現國民黨團總召傅崐萁力挺，聲勢逐步加溫；魏嘉賢則深耕地方多年，胞弟魏嘉彥為花蓮市長、魏鈺晟任市民代表，實力不容小覷。

尤其地方始終存在反傅勢力，傅崐萁與現任花蓮縣長徐榛蔚先後擔任縣長長達16年，成為綠營猛攻的焦點。甚至在大罷免期間，與綠營友好的和碩董事長童子賢除了公開挺罷傅，還曾低調拜訪魏家，地方也一再傳出綠營盼結合魏家與議長張峻系統，扳倒「傅徐王朝」，為選舉結果增添諸多想像。

