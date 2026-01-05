藍五縣市爆內戰3／藍營竹縣內戰 徐欣瑩秀「萬人入黨」戰績破除忠誠疑慮

徐欣瑩本屆回鍋立院，妙天陪同報到，凸顯緊密關係。

新竹縣藍營爆內戰，現由紮根基層多年、擁陸戰量能的副縣長陳見賢，與具全國知名度、強攻空戰的藍委徐欣瑩爭取出線。然而，徐曾脫黨加入民國黨的過往，被視為黑歷史，基層質疑其忠誠度，徐則親上火線滅火。

徐欣瑩強調，2015年退黨，是採取曲線救國之路，化作春泥更護花，因2014年太陽花運動，台灣社會非常低迷，政經各方面都不好，在野有民進黨和台聯黨，立法院黨團協商都是2比1，她後來與在野立委成立新聯盟政團，國民黨加新聯盟2比2對抗在野泛綠。

廣告 廣告

她回憶，當年推動很多不好推的法案，例如廢除證所稅、降低證交稅，後來股市上萬點，就是當初努力的結果，階段性任務完成後，在時任黨主席朱立倫邀請下，帶領近萬名支持者重返國民黨，創下有史以來最多的入黨潮，藉此破解她對黨忠誠度的質疑。

更多鏡週刊報導

藍五縣市爆內戰／鄭麗文喊全壘打綠地變藍天 5執政縣市卻現掉棒危機

藍五縣市爆內戰1／彰化謝家姊弟不相讓 台中2強相爭等盧秀燕調停