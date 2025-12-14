藍人選未定 劉和然喊「新北團結必勝」

民進黨徵召立委蘇巧慧角逐明年新北市長選戰，但藍白人選遲遲未定，藍白合牽動選戰布局。新北市副市長劉和然14日喊話「團結的新北，國民黨一定會贏」。民眾黨主席黃國昌則出席蘆洲耶誕嘉年華活動，劍指新北市長不言可喻。蘇巧慧展開首場和議員「母雞帶小雞」的掃街行程，各派系議員齊聚相挺，展現團結氣勢。

國民黨新北市長熱門人選包含台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然。劉昨透過臉書表示，從周縣長、朱市長，到侯市長，自己一路在第一線，把市政一件一件做到好。2026年是關鍵一役。團結的新北，國民黨一定會贏。

黃國昌昨出席在蘆洲重陽公園舉辦的耶誕嘉年華活動。外界關注其是否有意投入明年新北市長選舉，以及藍白合作進度，黃受訪時未正面表態，僅強調民眾黨將在有限資源下，持續深耕地方、按部就班推動選舉布局。

黃國昌表示，相較兩大黨，民眾黨在地方經營上確實較為艱辛，但仍一步一腳印，持續讓選民了解民眾黨在政治改革、理性監督與民生經濟議題上的努力，同時也積極走入社區，傾聽地方需求。他強調，選舉不是臨時起意，而是長期表現的總體檢，真正啟動提名，仍須待黨內完整程序完成。

民進黨部分，蘇巧慧獲黨內提名後，昨首場和新北議員「母雞帶小雞」的掃街行程便來到綠營在新北市的票倉三重區，議員顏蔚慈、彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚、李余典等不分派系齊聚相挺支持，市場內許多民眾爭相與蘇握手。她還準備菜瓜布分享給鄉親，象徵歲末年終之際，可以除舊布新，迎接新氣象。

蘇巧慧表示，自從擔任立委以來，每年都會在過年前拜訪各個市集、掃市場，傾聽基層聲音，並和民眾一起除舊布新。如今正式獲得提名參選新北市長，只是將拜訪範圍從原本的選區擴大到全新北，提早從14日開始啟動市場拜訪行程。