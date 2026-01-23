藍今推「幸福加馬」春聯、紅包袋 隱藏版「吉馬到」1元福袋見鄭麗文才有

國民黨今公布馬年1元福袋小紅包，只有黨主席鄭麗文公開活動才發。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

農曆新年將至，國民黨上午發布由黨主席鄭麗文署名的新一年馬年「幸福加馬」春聯與紅包袋，以及寫有「吉馬到」的8字型1元福袋小紅包。其中春聯3萬份、紅包袋1萬組（每組3個），即起可在中央黨部與各地方黨部領取。

至於「吉馬到」的8字型1元福袋小紅包，則僅限鄭麗文春節期間出席活動時親自限量發送，有意領取者須再注意後續鄭公開行程。

國民黨文傳會主委吳宗憲表示，即將迎來氣勢非常旺盛有活動力的丙午赤馬年，鄭麗文也會秉持行動黨主席概念，全國跑透透，展現馬不停蹄的動力，目的就是要讓全國人民幸福再「加碼」。

國際部主任董佳瑜則說，面對國際社會瞬息萬變情勢，國民黨也期盼與國際社會保持良好互動，穩健發展國際關係，維護和平；希望新的一年能「把福帶回家」，讓幸福成為彼此的祝福。

國民黨馬年春聯與紅包袋上寫有燙金的「幸福加馬」題字，取其與「加碼」諧音，寓意「幸福加碼」。此外，貼有1元硬幣的1元福袋小紅包，上面「吉馬到」題字若以台語發音，也有祝民眾新的一年「錢也到（夠）」寓意。

