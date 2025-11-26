藍今通過2026縣市長提名辦法 藍白合由專責小組對口、無爭議縣市12月中提名

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026縣市長選舉，國民黨中常會今通過「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將縣市長提名分成4種樣態，其中涉及「藍白合」縣市，成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理。

而國民黨「兩黨協商工作小組」成員為黨副秘書長李哲華與文傳會主委吳宗憲擔任固定窗口，之後再依討論縣市，納入所屬縣市不同成員。

李哲華評估，單純縣市（爭取連任縣市、已定於一尊非連任縣市）即日起就會展開徵詢工作，最快預計12月中旬會完成第一波提名。

國民黨今天也通過中央提名審核委員會名單，包含黨副主席李乾龍（召集人）、季麟連、張榮恭、蕭旭岑、前副主席曾永權、林政則、林中森、前立委蔡鈴蘭、前桃園縣長吳志揚。

國民黨今天通過的「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將未來縣市長提名模式分4類：

第1類為國民黨爭取連任縣市，得經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定徵召。

第2類為有2名（含）以上「適當人選」縣市，得經中央提名協調小組徵詢、評估、協調產生最具勝選機會者。若經協調而無法產生提名人選時，就回歸黨「黨員參加公職人員選舉提名辦法」相關規定辦理初選。

第3類則是艱困選區「鼓勵再戰機制」縣市，只要曾參選2022年直轄市長、縣市長得票率高於35%以上者，得經中央提名審核委員會審議後，報請中央常務委員會核定逕行徵召。（高雄、台南、屏東可適用）

第4類則是藍白整合縣市，在與台灣民眾黨因應當前形勢，雙方合作爭取勝選縣市，由中央提名審核委員會成立「兩黨協商工作小組」研訂策略處理。

至於非前述4類的選情特殊縣市，則授權中央提名審核委員會研訂策略處理。

李哲華表示，跟民眾黨窗口秘書長周榆修溝通過了，今天通過提名辦法後，國民黨針對選情單純的部分，讓國民黨先進行提名作業。但台南市長選舉原本黨規畫立委謝龍介再戰，但因前立委陳以信表態角逐，李說，會先協商。

李哲華說，各種樣態不同，今天提名辦法過後，提名協調小組會請縣市黨部主委討論各縣市提名策略與機制。

至於藍白合作縣市，李哲華說，提名辦法已經成立兩黨工作協商小組，未來會與民眾黨對口溝通，讓雙方去盤點藍白競合縣市，再建立機制，這會之後協商再處理。

李哲華表示，藍白合競合縣市雙方還沒有盤點，民眾黨主席黃國昌希望先就政策合作部份兩黨對口，智庫對接窗口已經建立，明年縣市長等選舉合作，雙方還沒有深入溝通與盤點。

