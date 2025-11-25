藍促國安團隊應對變局 白籲兩岸對話尋求共識

川習通話中，習近平表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，對此，藍委牛煦庭表示，明年4月川習會，國安團隊應放掉「美國一定支持台灣」的不切實際想法，分析掌握不同劇本；民眾黨主席黃國昌則指出，儘管陸美有競爭，也沒阻礙雙方對話，台灣應深思能否秉持善意與對岸溝通、尋求共識。

牛煦庭指出，川普的交易性格很明顯，喜歡透過元首直接對話解決各種國際議題，而習近平看得很清楚，所以利用通話強調對台海的立場；川普雖未強調這件事，但也沒明確反對，應認真思考川習通話對台灣未來的影響。

牛煦庭直言，明年4月川習會，國安團隊應放掉「美國一定會支持我們」這種不切實際的想法，台灣在川習會上角色跟價值是什麼？會不會被利用甚至被交易，國安團隊對於不同劇本都要分析跟掌握。他強調，國際與兩岸局勢處於高度不確定性，是中華民國重大國安危機，政府要審慎處理，而非繼續搞意識形態。

黃國昌也說，習近平言論是對岸長期以來的主張，但對台灣來說，如何維護自由、民主、人權、法治，是目前共同努力的方向，也是民眾黨非常重要原則。

他強調，大陸與美國之間有對抗、競爭，但沒有因此阻礙領袖對話溝通與交流，甚至在重要的經貿事項上獲得共識；所以值得台灣深思的是，台灣與大陸彼此間也有競爭衝突，但除此之外，能否秉持善意，盡量對話溝通、尋求共識？該衝突時衝突、該對抗時對抗，但該溝通合作時就要合作，「只有區域安全，台灣才能安全」。