藍促軍人加薪 綠稱傭兵才看錢打仗

115年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨立院黨團喊話，只要行政院依法編列軍人加薪預算，立院將立刻審總預算。民進黨團幹事長鍾佳濱30日回應，保衛國家不是靠薪水，「只有雇傭兵才看酬勞去打仗」，呼籲在野別再擋國防預算；藍委馬文君酸說，建議國防部長顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率。

鍾佳濱昨強調，從前總統蔡英文到賴清德總統，對於國軍弟兄姐妹們都非常重視，尤其是顧立雄，被笑稱是「福利熊」，可見顧立雄對於國軍待遇的提升非常重視，但軍隊能不能保衛國家，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，「只有雇傭兵才是看酬勞去打仗」，因此現在的問題不在於待遇，而是我方是否能在對岸不斷提升挑釁、封鎖情況下，有足夠的軍備來防衛國家安全。

他說，政府要給國軍充足的待遇、條件及精良武器，讓國軍能回應敵外威脅，這才是必要的，因此呼籲部分政黨不要再擋軍購預算、國防預算，尤其不要再擋能夠強化台灣國防的特別條例。

對此，馬文君批評，鍾佳濱若堅持要國軍為國家做功德、當兵上戰場，建議可以由顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為國軍表率，而且明年國防部的人事費也可以全刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣。

民眾黨立委林國成則說，賴政府有兩種選擇，一是對在野黨清楚交代針對立院三讀通過的法律案「不編列預算的原因」或「是今年不編還是永遠不編」，另一種則是硬幹到底，顯然執政黨選擇後者，不斷怪在野不審預算，「用傭兵等言語形容，根本是本末倒置、黑白不分。」