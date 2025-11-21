藍修國籍法保中配參政權！基進批違憲 鍾佳濱：公職要效忠中華民國

記者楊士誼／台北報導

國民黨推修改國籍法，使中配參政權不受國籍法規範。（圖／國民黨立院黨團提供）

原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷，內政部則認為地方政府應依法辦理，國民黨更宣示修國籍法，讓中配不受限制。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（21）日表示，公職人員有其他國籍都會讓人覺得「國家忠誠會出問題」，因此規定必須對中華民國效忠。台灣基進主席王興煥也表示，藍營修法逾越憲法增修條文授權範圍，違背法理常識。

鍾佳濱受訪表示，為什麼要特別對於公職人員要規定不得有其他的國籍？因為我國公務員就是效忠中華民國，如果中華民國的公務員、公職人員有他國國籍，不管法律怎麼規定、怎麼修，都會讓人覺得國家忠誠會出問題。他強調，國籍法只有在公職人員的部分特別強調，「除了本國籍之外不得有其他的國籍」。

鍾佳濱也表示，本國籍就是中華民國國籍，有其他國家國籍都會影響到對中華民國的忠誠，這不是修憲可以解決的。加上憲法當中很清楚，人民的權利義務是一樣的，但是身為公職人員受到國籍法的要求，必須對政府、對中華民國效忠。

台灣基進黨主席王興煥也指出，《兩岸人民關係條例》第21條規定，未在台設籍滿十年者不得登記為公職候選人，王興煥強調，此一規定並未涉及「國籍之認定」，僅僅只規範原籍中國人士的參選條件。他也強調，既然《兩岸人民關係條例》並未處理「國籍認定」，公職人員的雙重國籍爭議，只能依據《國籍法》第20條「擔任民選公職，一年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍」規範，原籍中國人士若符合資格並順利當選，仍須放棄中華民國以外的國籍，兩部法律並無衝突。

王興煥批評，中國國民黨若修法將《兩岸人民關係條例》排除《國籍法》適用，完全逾越憲法增修條文的授權範圍，不只完全違背法理常識，而且擴權違憲。

