藍修國籍法批綠營雙標！立院綠黨團狠嗆：「兩岸同屬一中」的屁話沒有用
記者楊士誼／台北報導
國民黨提案修國籍法放寬中配參政，引起批評，國民黨今（27）日指出，副閣揆鄭麗君、副總統蕭美琴擔任立委時曾提案刪除國籍法中，對歸化國民的參政限制。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱回嗆，持續嚷嚷修法的人若還聽不懂，單一國籍就是如同單一配偶，「聽得懂嗎？只能有一位啦！」他也怒嗆藍營，不要再說兩岸同屬一中，這種「屁話」沒有用。
國民黨團上午召開記者會，指控蕭美琴、鄭麗君任立委時提案連署刪除國籍法第9、10條要求外國人或無國籍人士申請歸化須放棄原國籍，並限制其參政權之規定。國民黨團要求兩人公開說明，為何立場與當年完全相反。並要求內政部停止所有針對外配，尤其中配的歧視性限制措施。
鍾佳濱下午在民進黨團記者會上表示，目前國籍法規範的是中華民國公職人員，中華民國人民允許雙重國籍，但是對於公務人員必須忠誠，只能有單一國籍，「持續嚷嚷要修法的人聽不懂？就是單一配偶的意思，聽得懂嗎？只能有一位啦！」他表示，任何人要從事公職就不得有其他國籍，「不要再說中華人民共和國與中華民國同屬一中，這種屁話沒有用」。
鍾佳濱強調，公務員必須國家忠誠、必須單一國籍，這有妨礙參政權？他強調，連土生土長的公民服公職，若有查出第二本護照就會被撤銷公職身分，難道中配可以例外、可以有特權？鍾佳濱直言，藍˙營不要瞎扯「剝奪參政權」，中配可以參政、可以選舉、可以罷免、可以投票，一旦要從事公職就是只能有單一國籍。
黨團書記長陳培瑜則說，國民黨用話術騙人，台灣歡迎新台灣人，但不歡迎北京代理人。她強調，除非藍白公開說自己支持開大門、走小路讓北京代理人未來可以選總統。而陸委會副主委梁文傑也說「總統選罷法是另一套法」，國民黨看到不知會不會想修一下？未來讓習近平在台灣住滿十年，就可以取得總統被選舉權，「我們都認同保護中配參政沒問題，但不能把台灣的公職系統變成北京國安系統的延伸，要強烈抗議這件事」。
另對於曾獲得民眾黨不分區提名的中配徐春鶯遭聲押，民進黨郭國文表示，顯然案情不單純，徐春鶯好的不學學壞的，民眾黨好的不挑挑壞的，硬要只看血統、只為了想取得中配選票，而沒考量到質的問題，他希望檢方能嚴查。
