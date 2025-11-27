藍修國籍法放寬陸配參政權 綠黨團：這不是引狼入室嗎？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（王千豪攝）

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正《國籍法》，放寬陸配不適用該法放棄外國國籍之規定，該案已排入28日立法院會議程。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（27）天表示，中共《國家情報法》規定，凡是中共國民有配合國家進行情報收集的工作，而國民黨的修法容許依他國法律為他國收集情報的人來擔任本國公職人員，這不是引狼入室嗎？

民進黨團今天舉行記者會回應輿情，針對傅崐萁等人提案修正《國籍法》，鍾佳濱表示，中共情報法明白寫出，凡是中共國民，有配合國家進行情報收集的工作，違背的話，要受到法律的制裁，試想一個擁有中共國籍的人來到台灣之後，如果讓此人從事公職，但依中共情報法要求，必須將在台灣工作所獲得的情報提供給中共，大家認為這合理嗎？

鍾佳濱指出，目前國民黨所提出的國籍法修正草案，完全背離了民主國家最基本的公務員國家忠誠原則；公職人員代表國家依法行使公務權利，不可能再負擔他國政府法律規範收集情報或顛覆其他國家的任務，也不可能有雙重效忠對象。

至於藍營批評共諜都在民進黨政府內，鍾佳濱說，任何國家的人民如果將本國機密洩漏於他國或境外敵對勢力，當然會受到法律制裁，但國民黨目前修法是矛盾衝突的，容許依他國法律為他國收集情報的人來擔任本國公職人員，這不是引狼入室嗎？抓間諜都來不及了，國民黨還開門揖盜、引狼入室，成何體統。

