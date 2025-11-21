藍修法保中配參政！周軒：你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？

政治中心／綜合報導

政治工作者周軒表示對於要擔任台灣公職的任何人，要求「唯一效忠台灣」，有什麼不對？。（圖／翻攝畫面）

原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷，內政部則認為地方政府應依法辦理，國民黨更宣示修國籍法，讓中配不受限制。民眾黨主席黃國昌稱，只要落地生根就是手足同胞，正本清源之道還是要回到兩岸人民關係條例，如果有必要的話進一步修正。對此，政治工作者周軒今（21）日問了一句「你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？對於要擔任台灣公職的任何人，要求「唯一效忠台灣」，有什麼不對？」

廣告 廣告

原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷。不過，內政部強調，依照《國籍法》第20條明確規定，民選公職人員應於就任前完成放棄中華民國以外國籍的申請，並於就任後一年內提出完成放棄的證明文件。若未依限完成，主管機關依法必須啟動解職程序，地方政府也沒有自行解釋國籍法的空間。

鍾佳濱受訪表示，為什麼要特別對於公職人員要規定不得有其他的國籍？因為我國公務員就是效忠中華民國，如果中華民國的公務員、公職人員有他國國籍，不管法律怎麼規定、怎麼修，都會讓人覺得國家忠誠會出問題。他強調，國籍法只有在公職人員的部分特別強調，「除了本國籍之外不得有其他的國籍」。

鍾佳濱也表示，本國籍就是中華民國國籍，有其他國家國籍都會影響到對中華民國的忠誠，這不是修憲可以解決的。加上憲法當中很清楚，人民的權利義務是一樣的，但是身為公職人員受到國籍法的要求，必須對政府、對中華民國效忠。

台灣基進黨主席王興煥也指出，《兩岸人民關係條例》第21條規定，未在台設籍滿十年者不得登記為公職候選人，王興煥強調，此一規定並未涉及「國籍之認定」，僅僅只規範原籍中國人士的參選條件。他也強調，既然《兩岸人民關係條例》並未處理「國籍認定」，公職人員的雙重國籍爭議，只能依據《國籍法》第20條「擔任民選公職，一年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍」規範，原籍中國人士若符合資格並順利當選，仍須放棄中華民國以外的國籍，兩部法律並無衝突。

國民黨團昨宣示要修法，讓中配參政不受《國籍法》限制，羅智強還稱，大陸地區不是外國，從頭到尾沒有國籍法適用的問題。民眾黨團總召黃國昌今表示，台灣是一個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根，「就是我們的手足同胞」，相信這是台灣人民大家的共識，目前有關於陸配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋適用自己創造出來的法規，導致這些新住民權利遭受侵害跟剝奪。

對於藍白說法，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，為什麼要特別對於公職人員要規定不得有其他的國籍？因為我國公務員就是效忠中華民國，如果中華民國的公務員、公職人員有他國國籍，不管法律怎麼規定、怎麼修，都會讓人覺得國家忠誠會出問題。他強調，國籍法只有在公職人員的部分特別強調，「除了本國籍之外不得有其他的國籍」。

周軒上午在臉書發文，「你的祖國不讓你放棄國籍，為什麼是台灣的錯？對於要擔任台灣公職的任何人，要求『唯一效忠台灣』，有什麼不對？」點出問題核心。

更多三立新聞網報導

打造「南高屏澎觀光圈」！7綠委推南台灣好玩卡、爭取高雄直飛歐美澳

藍修國籍法保中配參政權！基進批違憲 鍾佳濱：公職要效忠中華民國

黃國昌東吳演講「不准抗議」！綠委批雙標：比專制獨裁更可怕

行政院推院版財劃法！立院綠黨團喊話藍白勿封殺：別讓人覺得只會黑箱

