藍修法拚中天復台 白委：不回復就賠錢

國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹8日表示，只要《衛廣法》修法通過，行政機關就會依法行政、依法處理，法律賦予相關單位的救濟程序，也可以依法行使。

國民黨立院黨團發起的《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，8日在立法院交通委員會審查，立委關注中天是否有望復台，不過，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹指出，修法通過將依法行政，但要回到52台幾乎不可能。國民黨立委賴士葆強調，法院已判決政府敗訴，NCC必須將原有權益還給中天；民眾黨立委黃國昌指，「例外用金錢賠償，填補沒辦法回復原狀所造成的損失」。

此次《衛廣法》部分條文修正，還包括增訂駁回申請的行政處分經撤銷，主管機關應回復原頻道位置及其他權利，未來若修正通過，效力將溯及既往，也適用行政救濟程序終結之前的案件，上周已逕付二讀。

國民黨立委洪孟楷質詢時問到，如果《衛廣法》修正草案通過，中天是否可以復台？NCC是否會尊重立法院的決議？陳崇樹表示，只要立法通過，行政機關就會依法行政、依法處理，而法律賦予相關單位的救濟程序，也可以依法行使。

國民黨立委羅智強指出，修法是為了回復新聞自由的精神，讓受傷的新聞台恢復營運的權利，NCC繼續敗訴，中天必須恢復，陳崇樹則表示，該案還在行政訴訟，不便對個案評判。

至於中天復台後是否可能回復52台，陳崇樹指出，這部分還需要經過委員會討論，但要回到原本的頻位難度極大，不能要有線電視把現在的房客請走，再把原本的房客找回來。

但賴士葆指出，政府當初用公權力「沒收」中天電視台，法院已判決政府敗訴，NCC必須將原有權益還給中天，現在52台是華視，「政府自己就可以決定將華視移至它台，任何拒絕的說法都是藉口。」

賴士葆還提到，現在行政院刻意擺爛，不提NCC新任委員名單，導致NCC無法開會、運作，質疑政院此舉是早知道官司會敗訴，站不住腳，所以用另外一種方式阻撓中天復台。

民眾黨主席、立委黃國昌則指出，行政處分若事後被行政法院認定違法、撤銷，因為該違法行政程序導致權益受損的人民或法人權益本應回復，無論修不修法都是如此，但到底是「回復原狀」還是「損害賠償」，要看客觀狀況，有時因為時間經過、客觀情勢變遷，所以不可能恢復原狀，「這時在損害賠償法制裡，就會例外用金錢賠償，填補沒辦法回復原狀所造成的損失」。