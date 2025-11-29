藍修法放寬中配參政 邱議瑩：大開方便門只爲實現一中原則

民進黨立委邱議瑩直指國民黨修《國籍法》只爲加速實現一中原則。（資料照片 / 邱議瑩提供）

針對國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正《國籍法》，民進黨立委邱議瑩今天（29日）表示，立委常需接觸機密文件，此舉等於大開方便門，台灣還需要國防預算嗎？她直指國民黨只為實現他們ㄧ中原則，更批評，國民黨所堅持的價值，就是這樣靠投降來的和平。

邱議瑩表示，一個國家的公職人員，尤其國會議員，經常會接觸到國家機密文件，譬如國防外交委員會，事涉機密文件，有時候，立委甚至需把手機交出去，簽署保密條款，才能進入會場開會。

邱議瑩說，外國人進入國會接觸國家機密文件，變成堂而皇之，將機密文件輸出給「他的祖國」更是理所當然，有這樣的方便門，台灣還需要增加國防預算嗎？

邱議瑩指出，目前現制中配本來就有投票權和被選舉權，現在的國籍法規定凡是擁有外國籍者，在宣示就職前，必須放棄其他國籍，無論第2本護照是歐美日世界任何國家。

邱議瑩分析，國民黨現在堅持修國籍法 ，最大動機，只為實現他們的ㄧ中原則，意即台灣跟中國本就是同一國，沒有外國籍的身份問題，既然是同一國，何來放棄國籍的問題？

邱議瑩批，國民黨為了奉行他們的「一個中國」政策，可謂無所不用其極，連這種修法都提得出來，中共有這樣的好兄弟，還需要增加戰備力嗎？

邱議瑩表示，和平是普世價值，國民黨愛談兩岸和平，但這種靠投降來的和平，正是國民黨所堅持的價值，質問難道民眾會認同嗎？



