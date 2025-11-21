藍修法讓PRC國籍也能當立委？鍾佳濱打臉：公職不能同時效忠他國

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨團昨（20日）召開「賴皇帝欺負小陸配」記者會，並宣告將推動《國籍法》修法，主張「陸配參政權不受國籍法規範」。對此，民進黨團今（21）日強調，公務員身份代表國家，國籍法核心是建立明確、單一的國家忠誠之上。

花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍遭解職，隨後向花蓮縣政府提出訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。內政部回應，地方政府應依法處理，引發剝奪陸配參政權爭議。

廣告 廣告

民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪時強調，國籍法規範極為清楚，特別是對擔任公職者的要求更是憲政框架下的重要原則。他表示，公職人員身分代表國家，依法必須效忠中華民國；若同時擁有其他國家的國籍，無論法律如何調整，都會使外界對其國家忠誠產生疑慮。

鍾佳濱指出，《國籍法》針對公職人員的條文明確寫道，除了中華民國國籍，不得持有任何其他國籍；而此要求的核心在於公共權力的執行必須建立在單一、明確的國家忠誠之上。「你如果持有其他國家的身分，無論是哪一國，必然會影響你對中華民國的忠誠度。」他強調，這不是單靠修法即可消弭的問題，更牽涉到憲法精神。

他補充，雖憲法保障人民的基本權利義務一律平等，但身為公職人員因肩負公權力，受國籍法額外規範是完全合理且必要的。「公職人員必須對中華民國效忠，這是憲法與國籍法共同奠定的原則。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德吃日本水產力挺！日美女參議員「魯肉飯加芒果」回敬：德不孤必有鄰

藍營擬修《國籍法》中配任公職免放棄中國籍 周軒批：要直接開放中國人當立委