藍修衛廣法二讀 中天復台有望

國民黨立院黨團5日於院會中將《衛星廣播電視法》修正草案逕付二讀。若未來三讀通過，中天新聞台依法就能立即復台。圖為中天電視台外觀。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）在民國109年否決中天新聞台換照，相關行政訴訟進行中。國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，增訂執照遭註銷之衛星廣播電視事業於行政救濟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；換言之，只要修正通過，中天依法就能立即復台。國民黨團5日於立法院會中提案將此案逕付二讀。

國民黨團在修法說明中引述大法官第689號解釋揭示，為確保新聞媒體能提供多元資訊與新聞價值之展現，促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達到公眾監督，新聞自由乃不可或缺之機制，應受憲法言論自由所保障。

由於過往曾發生NCC否決中天換照的爭議，草案新增主管機關對於新聞台換照申請，應以准予換照為原則，明定衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於執照期間，符合受裁罰處分未逾9次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請。

草案並新增，申請（換照）遭駁回之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，如提起行政救濟，於行政救濟程序終結前，執照仍為有效，原頻道位置及其他權利不受影響；駁回申請之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力或滅失後，主管機關應回復原頻道位置及其他權利。本條修正通過後，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件。

此外，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，依規定申請換照滿6個月後，主管機關仍未作成決定時視為許可換照，主管機關不得另為其他處分；本法修正施行前已申請換照者亦同。