藍修衛廣法擬助中天回歸 NCC代理主委：憂心負面效應

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院交通委員會今日排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，國民黨立委羅智強等人提案修法，衛星廣播電視事業執照遭註銷者，若提起行政救濟，訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，被外界視為「中天條款」。國家通訊傳播委員會(NCC)代理主委陳崇樹表示，若一家電視台時常播放色腥羶、暴力，NCC不予換照，電視台藉由提起行政訴訟繼續營業，會在媒體界產生負面效應，也會讓民眾覺得主管機關的可信度下降。交通委員會10日將繼續審查衛廣法。

民進黨立委李昆澤詢問，若修法通過，對於維護衛星廣播電視秩序的重要性為何？陳崇樹舉例，有一家電視台時常播放色腥羶、暴力，假設修法通過，NCC不予換照，電視台藉由提起行政訴訟繼續營業，會有兩個影響，首先，在媒體業界會產生媒體生態的負面牽引，其他媒體可能會效法，造成整體媒體內容的向下沉淪，也會破壞守法、健康媒體的競爭基礎。

陳崇樹說，這也會影響社會風紀、社會價值觀，弱化社會規範的感覺，也會正常化偏差行為，並侵蝕公共道德與文化品質，因為媒體有文化引導的作用，若監理機關無法適時的遏止，這種情況就會越來越劣化，對民主社會與公共討論的品質，其實是有所損害的，如果媒體大量生產這種刺激性、不良的內容，這樣的修法若通過，會弱化公民對深度議題關注的能力，更不要講一直在播出暴力的內容，對公共安全有潛在影響，是鼓勵犯罪模仿，也會弱化大家對犯罪後果的認知，這些都是對公共政策、監管機關形成壓力，民眾可能會覺得主管機關的可信度下降。

國民黨立委洪孟楷也詢問，若未來修法三讀通過，中天可以在行政訴訟前復台，NCC是否會尊重立法院的決議，並且讓後續程序進行？陳崇樹回應，如果立法通過的話，行政機關會依法行政，當然會依照通過的法律來處理。

洪孟楷追問，現在即便是三讀通過的法案，行政院可以置之不理，甚至稱釋憲通過後才來處理，他詢問陳崇樹是否不會聲請釋憲，三讀通過的法案就會依法處理，因為你們是獨立機關，不受上面任何長官的壓力。對此，陳崇樹表示，一般的情況當然是依法行政、依法處理，不過，目前的法規架構上有賦予相關單位法令的救濟程序，相關單位也可以依法行政。

