藍修黨產條例排除救國團逕付二讀 黨產會：深切遺憾

藍委提《黨產條例》修正草案「救國團條款」經表決後付委，民進黨團痛批反改革。蘇聖怡攝



國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，立法院會今天將草案逕付二讀。黨產會回應表示，深切遺憾，指名義上救國團曾隸屬於國防部，但台北高等行政法院依舊於2024年8月1日的判決中，認定救國團曾為國民黨的附隨組織無誤。

不當黨產處理委員會下午發布新聞稿，就立法院國民、民眾兩黨委員修訂《黨產條例》排除救國團於政黨附隨組織適用範圍之說明如下：就關立法院國民、民眾兩黨委員合力通過由游顥委員領銜提案修訂《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》部分條文逕付二讀，意圖將中國青年救國團排除於《黨產條例》適用範圍之外一事，黨產會對此表達深切遺憾。

廣告 廣告

黨產會表示，謹以《黨產條例》主管機關之地位向全體國民說明。自2016年立法院通過《黨產條例》，依法成立黨產會並依法調查救國團以來，已歷九年餘。救國團對於本會認定其曾為中國國民黨附隨組織以及將其不當取得財產收歸國有之兩項處分，均提起訴訟，相關案件刻正由臺北高等行政法院與最高行政法院審理中。

黨產會說，特別值得一提的是，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，然北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨之附隨組織無誤。

其次，黨產會表示，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問，在救國團脫離國防部之隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務之剩餘財產？更且，在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對本會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政之優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理之反駁。

黨產會表示，最後，在歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動之證據。證據顯示，救國團協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期的監控，救國團對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。以上幾點，敬請社會各界大眾明察。

更多太報報導

立院三讀國軍英雄館、救國團等登記旅館再延5年 2030年若仍未完成就熄燈

前救國團主任李鍾桂失智改由「他們」照顧！ 北院裁定更換監護人原因曝光

救國團不認「國民黨附隨組織」想保56億資產 法院「這理由」狂打臉