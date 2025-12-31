藍修黨產條例排除救國團 林峯正嗆：曾「隸屬國家」不更應是國家的？

立法院31日就國民黨立委游顥等37人擬具「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」進行朝野黨團協商。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院內政委員會今協商「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，針對修法內容在「附隨組織」的定義中新增「但曾隸屬於國家者，不在此限」，替救國團解套。不當黨產處理委員會主委林峯正直言：「隸屬於國家，不是更應該是國家的嗎？這財物不是國家的嗎？」強調反對修法，主張回到委員會，而不是逕付二讀，連討論的機會都沒有。

國民黨立委游顥、陳永康、顏寬恒等37人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」，內容一改「附隨組織」定義，將原本「附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『或』業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構」。

藍委所提版本修正改成，「附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務『及』業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務『及』業務經營，且非以相當對價轉讓，而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。『但曾隸屬於國家者，不在此限』」。草案並增訂回溯條款。

藍委修黨產條例 黨產會主委：顛覆重要的社會公義 反對修法

「我反對這個修法提案！」林峯正表示，這個提案因牽涉到大法官釋字第793號所認同的，轉型正義重要的憲政價值，也就是這樣的修法會顛覆重要的社會公義與憲政的價值。因此，他主張該提案應該要回到委員會去讓更多人參與討論，讓社會能夠了解到這個修法的提案會影響到什麼，才是正辦，而不是就逕付二讀，讓我們連討論的機會都沒有。

林峯正：很多道理不是用表決出來的

林峯正說，委員會完全都沒有插手的餘地，大家幾乎就把它表決過了，「人多就是贏，我想不是」。很多道理不是說去用表決就可以表決出來。

救國團財務 林峯正：國家支應財源 錢是國家的

林峯正指出，救國團其實是中國國民黨來台灣以後，在中改會早期於黨內成立的組織，它所有的組織的過程通通是黨決定的，要做的工作也都是黨來指導，所需要的財物皆由國家來支應，「所以錢都是國家的！」

林峯正在指出，救國團表面上好像從事青年活動，實質上大家都知道它在學校裡從事政治，現在立法院委員們也都曾經經歷過，而這些檔案我們都已經揭露、都看到了。那不只是國內，還有國外的部分，也是繼續從事這樣的工作，所以明的是一套、暗的是一套。

林峯正說，修法條文指「它曾經隸屬於國家」，那請問它離開國家以後，它的財物沒有交回來、沒有清算啊？還是救國團繼續在用，「隸屬於國家，不是更應該是國家的嗎？這財物不是國家的嗎？」譬如黨產會是正式成立的法定機關，如果有一天黨產會關門了，黨產會的主委可以帶走這個財產嗎？當然不可以，當然財物要留下來留給國家。救國團最嚴重的狀況就是這個。

救國團訴訟中 林峯正：藍營急什麼 不能等法院判決嗎？

林峯正強調，救國團說它曾經隸屬於國家，確實從成立到民國58年之前隸屬於國防部，先不說這個隸屬是不是黑機關，但它的財物就是國家的，58年以後它離開國家，財物沒有交回來，黨產會現在做的就是這件事情。7年前黨產會認定救國團是國民黨的附隨組織，行政法院在去年8月1日判黨產會贏，也就是黨產會認定的事實、適用的法律都沒有問題；現在救國團上訴到最高行政法院，難道不能等最高行政法院給個判決嗎？在急什麼，讓法院有一個獨立審判的空間不好嗎？

林峯正說，不當取得財產要交回來國家，黨產會也充分的舉證，法院做出處分，黨產會願意接受法院的審判。如果現在用這樣的修法的方式來躲避公正的法院的審判，他認為這個沒有辦法和全民交代，「所以我反對這個全部的修法。」

立法院31日就國民黨立委游顥等37人擬具「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」進行朝野黨團協商，圖為黨產會主委林峯正。(記者叢昌瑾攝)

