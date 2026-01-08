藍修黨產條例 黨產會：婦聯會近400億將無法收回

國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。學者陳翠蓮今天(8日)表示，救國團成立時雖設立在國防部，但本質是國民黨知青黨部轄下單位，對青年進行思想控制。黨產會主委林峯正則指出，藍委若修法變更附隨組織定義，婦聯會便不再是附隨組織，也就無法收回遭認定的近新台幣400億不當取得財產。

國民黨立委游顥提出黨產條例修正草案，在「附隨組織」的定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，該修正草案日前在立法院會逕付二讀。

傅正民主研究中心等民間團體8日晚間舉行座談會。台大歷史系特聘教授陳翠蓮從歷史角度切入，說明救國團在國民黨執政時期所扮演的角色，

她表示，國民黨撤退來台後，自1951年開始進行黨的改造，為強化控制青年而成立知青黨部。救國團在1952年10月31日成立，雖設立於國防部總政治部，進入校園從事軍事教育，但仍受到知青黨部指導，後來軍訓教育移到教育部主責，救國團卻並未因此遭到裁撤；1960年代以後，救國團變成民間組織，主管大專院校課外活動，實質上在進行領袖崇拜的思想控制以及避免青年動員，後來加入「安祥專案」運作，全面打擊台獨運動，且成為「春風會報」成員之一，進行大專院校保防監控工作。陳翠蓮：『(原音)當時因為黨國一體，那所以呢，就是黨可以指使國，我把我的黨的組織的單位，然後放在行政部門下面，讓他去執行，所以那個就叫以黨領政，因為我黨決定要這樣做，我的青年工作我就叫國防部來配合，所以事實上是國家機關受黨役使，而不是正常國家裡面的國家機關的角色。』

政大法律系副教授林佳和指出，從各國轉型正義的經驗中，發現返還不當取得黨產是重要一環，即便這個「不當取得」在當時有法律依據，但並不符合「實質法治國原則」，仍不具正當性，也就是該組織是在黨國體制內利用政黨的優勢地位取得不當利益。

林佳和質疑游顥提出的修法顯然是試圖替附隨組織完全解套，將讓黨產追討更加困難，尤其是救國團與婦聯會。

現身參加座談的黨產會主委林峯正會後受訪表示，救國團目前仍在營運，資產初估超過新台幣50億元，每年營收超過20億元，經黨產會處分的不動產及現金必須收歸國有，但部分案件仍在訴訟中，若修法，將提高舉證門檻，恐導致黨產會的敗訴率增加。林峯正：『(原音)我們也覺得很矛盾，那些修法居然說曾經隸屬於國家的就不是附隨組織；換句話講，它認為不應該把不當取得財產還給國家，那我就是覺得很奇怪，你是國家的機關，那不是更應該把資產還給國家嗎？我就打個比方說，我現在黨產會如果結束以後，那主委是不是可以把黨產會的公務車開回家？我曾經隸屬於國家嘛，現在我已經離開就離開了，那我就把財產帶走，這樣可以嗎？這個是一個價值非常錯亂的修法。』

林峯正提到，若調整附隨組織的定義，勢必會影響不當取得財產的認定。他並舉婦聯會為例，表示黨產會已認定婦聯會有將近400億元不當黨產，若修法通過，婦聯會便不再是附隨組織，黨產會也就不能依法收回婦聯會的財產。