藍修《國籍法》放寬中配參政權 吳思瑤：如重婚罪絕對違法

國民黨團擬修《國籍法》放寬中配參政，立委吳思瑤喊話在野黨三思而後行。（圖／李怡安攝）

國民黨立院黨團提案修正《國籍法》，放寬中配不適用該法放棄外國國籍之規定，擬為中配參政解套。對此立委吳思瑤表示，就像重婚罪，反單一忠誠的義務，更是違反了平等性的原則，民進黨團絕對強力反制，喊話在野黨三思而後行。

吳思瑤表示，國民黨快馬加鞭的排案，想要為中國籍人士能夠獲得特權，這涉及了違反單一忠誠的義務，更是違反了平等性的原則，這樣一個修法，民進黨團絕對會強力的反制。更向在野黨喊話，應當三思而後行。

吳思瑤指出，會期之初，在野黨口口聲聲說民生第一、民生優先。然而他們連番推動的爭議性法案，請問民生優先現在到哪裡去了？國籍法絕對是爭議中的爭議。

吳思瑤表示，對於中配的參政權，比照台灣所有的國人，只要有雙重國籍都需放棄。比照所有在台的外國人士，只要參選就只能夠效忠中華民國的憲法。

吳思瑤以婚姻為例，「你不能犯重婚罪，不能說這是我的婚姻自由來侵犯了國家法律的規範。」她說，一個人就只能結一次婚，若要有新的歸宿，那必須放棄原來的婚姻，法律上規定清楚，所以這是平等性的原則，這是憲法單一忠誠的義務。



