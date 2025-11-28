藍修《國籍法》為中配參政解套 賴清德批「多餘」：徒增社會對中配疑慮

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德前往「台南孔廟」參香祈福（圖／翻攝畫面）

國民黨立法院黨團提案修《國籍法》，為中配參政不適用該法「放棄中華民國以外國籍」的規定，目前提案已交付內政委員會審查。對此，總統賴清德今（28）日直言，沒有必要去修《國籍法》來特別免除中國新住民對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民的疑慮而已，「因此，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的」。

賴清德今日前往「台南孔廟」參香祈福時表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，或是什麼時候到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。身為總統，對在台灣的數十萬新住民在家裡、在工作上，或是對社會的貢獻，他都充滿感激，相信國人同胞的心情跟他一樣，對這些熱愛台灣的新住民都很歡迎。

賴清德舉例，網紅金針菇來自韓國，她喜歡台灣也宣傳台灣，最近才拿到居留身份，也領到政府發放的一萬元，非常高興之外，甚至自掏腰包到韓國做了很多看板介紹台灣，希望她的鄉親能夠來台灣旅遊，跟她一樣一起愛台灣，用行動表達對台灣的支持。

賴清德接著提到，瑞莎是烏克蘭國家代表隊的體操選手，自從嫁到台灣成為台灣媳婦之後，她融入這個大家庭，盡她的力量、用她的專業，教台灣的小孩子體操，甚至尋找各種資源，帶台灣的小孩子出國參加國際性的比賽。相信瑞莎這份對台灣的愛，大家也一定非常感動。

賴清德更指出，來自中國福建的邱巧珠，20幾歲嫁到雲林，隔天就跟夫家一起做雞蛋批發的工作，從不會到全面負責，從收蛋、付錢、運送雞蛋，到送蛋給攤商、收錢，全都一手包辦，最近還用養生雞蛋做蛋捲，贏得一致好評，生意也很好。更難得的是，她用雞蛋、蛋捲甚至經費在幫助弱勢民眾，也同樣贏得地方民眾一致的肯定。

賴清德強調，台灣是民主的國家，也是法治的社會，每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，如果做了違法、傷害國家的事情，國家也必須依法處置。

賴清德表示，他非常希望，目前立法院在討論《國籍法》的委員，不要「愛之適足以害之」，沒有必要去修《國籍法》來特別免除中國新住民對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民的疑慮而已，無助於台灣社會的和諧。

「因此，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的」，賴清德說，希望立法院目前熱衷於推動《國籍法》修法的委員都能夠三思，團結愛台灣、保護國家，共同推動國家社會的進步。

